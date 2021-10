Lidovecký lídr koalice Spolu má za sebou už dvě volební období ve sněmovně, řešil i témata týkající se Vysočiny. „V tom posledním šlo o nedostatek zubařů, dětských lékařů, ale také dopadů Covid-19 na firmy, školy, financování sociálních služeb nebo vybudování lůžkového hospice v našem kraji,“ vyjmenoval.

Dvojka kandidátky Spolu Eva Decroix se bude snažit vyslyšet a aktivně komunikovat o potřebách Vysočiny a místních samospráv. „V rámci zastupitelské demokracie poslanec zastupuje své voliče. Mými voliči jsou obyvatelé Kraje Vysočina a já jsem jejich poslankyní,“ prohlásila advokátka, která na Vysočině nasbírala druhý nejvyšší počet kroužků.

Novým poslancem je Lukáš Vlček (STAN), jehož politická kariéra zažívá raketový vzestup. I on si je vědom závazku k občanům, od kterých získal přes osm tisíc preferenčních hlasů. „Není to pro mě nikterak složitá situace, protože náš program pro parlamentní volby se velmi shoduje s potřebami našeho kraje,“ usmál se a vyjmenoval zájem o životní prostředí, dostupné služby včetně těch lékařských na vesnicích nebo investice do infrastruktury.

Ve sněmovně chce navázat na svou práci starosty a náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství, kde využije své znalosti a praktické zkušenosti. Chtěl by se věnovat i tématům regionálního rozvoje. Za důležité považuje i zvýhodnění lokálních dodavatelů produktů a potravin. Tím může dojít k podpoře zemědělců v kraji, ale také zčásti odpadne mnohdy zbytečný transport potravin.

Kůrovec i podpora zemědělců

„Je pro mě opravdu zásadní být poslankyní těch, kteří mi dali svůj hlas. A to jsou občané Kraje Vysočina, včetně mých sousedů z Větrného Jeníkova,“ přikyvuje hlavou i starostka městyse Martina Lisová. „Ráda bych poděkovala všem, kteří naší koalici na Vysočině dali tak velkou důvěru a především těm, kteří podpořili starostku z malé obce. Moc si toho vážím, cítím velkou odpovědnost a budu dělat vše, abych nezklamala,“ dodala.

Poslanci dle okresů (do letošních voleb/po volbách)



HB 0/0

JI 2/3

PE 3/3

TR 2/2

ZR 2/2

Prostějov 1/0

Dle svých slov problémy kraje velmi dobře zná a některé jako starostka řeší. „V tuto chvíli je, myslím, předčasné cokoli slibovat. Bude velmi záležet na dalších týdnech a především na výborech, ve kterých budu působit,“ uvažovala nahlas. I když neví, která témata pro ní budou stěžejní, s jistotou řekla, že ta vysočinská bude bedlivě střežit.

Hájení zájmů všech občanů z Vysočiny má v plánu i Martin Kukla, který nezapomněl poděkovat za vysokou volební účast a podporu hnutí ANO. Uvědomuje si nutnost finanční podpory nemocnic a zdravotnických zařízení. Na Vysočině je pak podle něj významný problém i kůrovcová kalamita a její následky. „Je nutné pokračovat v podpoře zalesňování a nadále podporovat vlastníky lesů,“ prohlásil Kukla. V neposlední řadě zmínil ještě veřejnou dopravu a stav krajských silnic. „I nadále je třeba v maximální možné míře využívat evropské peníze, modernizovat komunikace a stavět obchvaty měst,“ řekl.

Mnoho zákonů týkajících se Vysočiny už řešil stávající poslanec za hnutí ANO Josef Kott. „Pozměňující návrhy, které jsem prosadil ve ´vodním zákoně´, se týkaly na jedné straně podpory zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vodního díla Švihov na Želivce a na druhé straně ochrany životního prostředí,“ zmínil konkrétní úspěch. V dalším volebním období by chtěl pokračovat v řešení kůrovcové kalamity na Vysočině, zejména pak získat peníze pro drobné vlastníky z rozpočtu ministerstva zemědělství.

Stávající poslanec a také předseda Výboru pro bezpečnost Radek Koten pak přirozeně vidí jako zcela zásadní bezpečnost občanů, energetickou a potravinovou soběstačnost. „Z Vysočiny sbírám podměty v poslanecké kanceláři v Jihlavě, popřípadě při cestách po kraji i v mém bydlišti,“ připomněl politik z Vojnova Městce.

Hlubinné úložiště i zubaři

Deník zajímalo, jestli budou poslanci v začínajícím volebním období řešit problémy Vysočiny, mezi které patří nedostatek zubařů a výběr lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu.

Řešení nedostatku zubařů a dalších lékařských profesí vidí Kaňkovský, který je lékař, jako největší úkol pro následující období. Jako zásadní vnímá i téma hlubinného úložiště jaderného odpadu. „Jsou ale i jiné oblasti, které Vysočina potřebuje řešit, ať už je to stav silnic nebo apokalypticky kůrovcem zničené lesy,“ připomněl známý politik.

Dostupnost lékařů v menších obcích se ale podle Decroix neobejde bez nové koncepce zdravotnické péče. „Tato otázka nesmí zůstat na bedrech starostů obcí a řešení nelze odkládat, protože stejně jako bolesti zubů utéct nelze, tak ani před tímto bolavým problémem Vysočina neuteče,“ použila poslankyně trefné přirovnání. I ona vidí další regionální témata v modernizaci dopravní infrastruktury, a to včetně projektu vysokorychlostní tratě. U hlubinného úložiště pak považuje za stěžejní zajistit odpovídající zapojení obcí do rozhodovacího procesu.

Martin Kukla následně připomněl, že je jediný poslanec z Vysočiny, který má v ochranném pásmu možné lokality hlubinného úložiště rodinný dům. „Velmi mě mrzí, že z toho někteří udělali politické téma pro svůj vlastní prospěch a toto téma otvírají vždy před volbami,“ uvedl. Podle něj by měla vláda dát na doporučení odborníků, vypořádat připomínky místních a za své rozhodnutí pak nést politickou odpovědnost.

Koten pak přišel s myšlenkou, podle které by hlubinné úložiště vůbec nemuselo být potřeba. „Jedna z firem dodávající palivo pro Jadernou elektrárnu Dukovany nabízí zpětný odběr vyhořelého paliva k přepracování. To je sice velmi efektivní řešení, nicméně za stávajícího rozložení politických sil ve sněmovně naprosto neprůchozí,“ uvědomuje si Koten. SPD chce řešit i nedostatek zubařů na Vysočině. „Naši poslanci, lékaři, již na tom pracují,“ poodhalil Koten.