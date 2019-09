Vysočina – Dobrovolní hasiči na Vysočině nezapomínají ani na své starší kolegy. Pravidelně jsou právě pro ně organizována každoroční společná setkání a rekreační pobyty.

Rekreační pobyt pro hasiče-seniory se koná každoročně. | Foto: archiv Ladislava Fajmona

„Rekreace zasloužilých hasičů se v letošním roce uskutečnila v Humpolci. Před tím to bylo třeba v Novém Městě na Moravě, v Náměšti nad Oslavou nebo na Piláku u Žďáru. Rekreační pobyty pořádáme každý rok, letos už to byl dvanáctý ročník. Pokaždé je to v jiném okrese,“ informoval Ladislav Fajmon, vedoucího aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou, který je taktéž pravidelným účastníkem společných rekreací.