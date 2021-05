Zaostřeno na srážky aut se zvěří: krajské silnice chrání speciální ohradníky

Střetů aut se srnkami nebo třeba prasaty by na Vysočině v budoucnu mohlo být méně. Kraj totiž plánuje i letos investovat do speciálních pachových ohradníků, které by stály podél krajských silnic a odrazovaly zvěř před vstupem do vozovky.

Dopravní nehoda - střet auta se zvěří. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Obnovu či přemístění pachových ohradníků si objednává u Českomoravské myslivecké jednoty. „V posledních týdnech probíhaly schůzky mezi myslivci a policií a řešila se nehodovost v různých úsecích. Dospěli tak k názoru, že by měli zvládnout zabezpečit 125 kilometrů krajských silnic,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. Oproti loňsku je to o pět kilometrů silnic méně. „V některých místech se totiž nehodovost snížila a pachové ohradníky už tam nejsou potřeba. Typicky jde o místa, kde se vykácely velké lesy a zvěř se tak přesunula jinam,“ vysvětlila Hajnová. Nejrychleji v republice: Třetina lidí z Vysočiny je proočkovaná Přečíst článek › V součtu je na tuto akci připraveno tři sta tisíc korun. „Kraj vyhradil 250 tisíc a dalších padesát přispěje pojišťovna Kooperativa. Máme tady pět okresních mysliveckých spolků, takže každý z nich dostane padesát tisíc od kraje a deset od pojišťovny,“ vyčíslila Hajnová. Pachové ohradníky lemují krajské silnice už od roku 2010 a jak se ukazuje, přináší kýžené ovoce. „Již v prvním roce jsme zaznamenali méně srážek, a to o osmačtyřicet procent. Za poslední čtyři roky jsme pak navýšili počet kilometrů, které lemují ohradníky, a podařilo se nám střety snížit o dalších třicet procent,“ připomněla Hajnová. V podobném trendu chtějí pokračovat i nadále. „Věříme, že také v letošním roce ušetříme pár rozbitých aut a zabité zvěře z našich lesů,“ dodala s úsměvem Hajnová.