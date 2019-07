Žďár nad Sázavou /FOTO/ - Každé prázdninové pondělí, středu a pátek od 10 hodin mohou lidé se svými dětmi či vnoučaty vyrazit na zábavné putování někdejším žďárským klášterem, dnešním zámkem.

Speciální prohlídky jsou určeny pro děti od čtyř let. | Foto: archiv žďárský zámek

„Společně se vydáme na procházku plnou veselých her, na které budeme poznávat obyvatele kláštera, dozvíme se, jak trávili svůj den, co měl na starost dveřník nebo kde byl pivovar. Děti také na vlastní oči uvidí, jak vlastně chodil mnich oblečený a zjistí, jak to v klášteře vonělo,“ popsala zábavně-vzdělávací program vedoucí lektorského oddělení žďárského zámku Martina Schutová.