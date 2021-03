V soukromé základní škole Na Radosti věří, že děti je možné vzdělávat radostně a svobodně. Je založená na projektovém vzdělávání, respektuje jedinečnost každého člověka a podporuje zejména vnitřní chuť ke vzdělávání.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Slávik Matej

Škola se v současnosti skládá z trojročí, tzn. ze tří tříd, 1.-3. ročníku, 4.-6. ročníku a 7.-9. ročníku. Momentálně škola působí v prostorách Střední obchodní školy ve Žďáru nad Sázavou a ráda by se v příštích letech přestěhovala do svého objektu, který by byl přizpůsobený specifikům této školy.