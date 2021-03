Každé jaro míří do údolí Chlébského potoka tisíce lidí aby si prohlédly malý jarní zázrak. Nedbají blátivých steziček a s nimi spojeného mokra v botách a vydávají se namáhavou a poněkud nepohodlnou cestou za něžnou krásou bledule jarní. Kvůli vládním nařízením si ale většina lidí tuto nádheru letos naživo prohlédnout nemůže.

Přestože bílé květy už zaplavily břehy, parkoviště zeje prázdnotou. | Foto: Lenka Mašová

Přestože bílé květy už zaplavily břehy, parkoviště zeje prázdnotou. „Jezdíme tam každý rok, je to úžasná podívaná. Tentokrát jsme to ale vzdali. I když nás pohled na kvetoucí bledule vždycky potěší, rozhodli jsme se dodržet vládní nařízení. Ke Chlébskému nepojedeme. Snad to klapne příští rok,“ zadoufala Soňa Veselá ze Žďáru nad Sázavou.