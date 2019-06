Uhřínov – Už nyní se mohou hlásit zájemci o rybářské závody v Šeborově, místní části Uhřínova na Velkomeziříčsku. Klání rybářů, k němuž není zapotřebí rybářský lístek ani povolenka, se uskuteční 13. července na rybníku pod sportovním letištěm. Výherci se mohou těšit na diplomy, poháry i věcné ceny.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Startovné činí 200 korun, ovšem s možností ponechat si jeden úlovek stanovené délky. Prezentace účastníků je od pěti hodin, začátek chytání v šest hodin, konec ve dvanáct hodin. Loví se na jeden prut s maximálně dvěma návazci. Nástrahy rostlinného původu plus rousnice, žížaly a masní červi. Prokrmování bude dovoleno jen před startem, to znamená do šesti hodin,“ informoval jeden z organizátorů Vladimír Pařil.