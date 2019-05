„Naše Dny otevřených zahrad nabízí krom klidného prorodinného prostředí v rozkvetlé zeleni i víkend plný workshopů, koncertů a atmosféry, ve které se snoubí propojení kultury a živé přírody,“ uvedl současný majitel zámku a syn nedávno zesnulé Thamary Kinsky, Constantin Kinský. „Akce se koná na všech nádvořích zámku a zpřístupní se díky ní i oblasti, do kterých by návštěvníci jinak mohli proniknout pouze v rámci některých prohlídkových okruhů,“ dodal Constantin Kinský.

Celým víkendem, jenž je připraven i tento rok tak, že zabaví jak dospělé, tak i děti, se bude prolínat letošní stěžejní téma - hvězda. Ta odkazuje mimo jiné i k výročí 25 let, kdy byl blízký poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, známý svým hvězdicovitým půdorysem, zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Zájemci budou moci Zelenou horu ostatně pozorovat i hvězdářskými dalekohledy, užijí si pohled na ni také z projížďky na loďkách, vyzkoušejí si stylový „hvězdný“ fotokoutek nebo si poslechnout zajímavé povídání - opět o Zelené hoře.

Na akci nebude chybět ani dostatečný přísun různorodé muziky – představí se Brigita Cmuntová & Štěpán Klouček, mladí herci, muzikanti a muzikáloví zpěváci, dále Bigband Chrudim, novoměstští Bubeníci ASAF nebo ostravská kapela HEBLO, která si na sobotní večer přichystala mimo jiné i jam session - improvizační setkání s pálením ohně a opékáním – hudebně zapojit se mohou i zájemci z řad návštěvníků akce se svými vlastními nástroji.

V případě únavy bude možné se zrelaxovat například při józe, masážích, aromaterapii, jízdě na koních, malování portrétů nebo na stezce bosou nohou, v čajovně či při ochutnávce vín. Chybět nebudou ani výstavy, workshopy, přednášky, možnost bezplatné návštěvy Barokní galerie a mnoho dalšího.

„Na Otevřené zahrady chodíme s rodinou pravidelně. Zpočátku to byla hlavně příležitost podívat se i do míst, kam se běžně nedostanu, ale nyní už nás láká i program jako takový. Vždy je tam něco nového, v zámku tak člověk klidně může strávit celý den a nenudí se ani chviličku,“ vyjádřila se Ivana Čápová ze Žďáru nad Sázavou.

Zahrady budou otevřeny v sobotu mezi desátou hodinou dopolední a šestou večerní, v neděli pak lze přijít od desíti ráno do čtyř odpoledne. Program však bude pokračovat v dalších částech areálu i do pozdějších večerních hodin - podrobný harmonogram lze najít na webových stránkách žďárského zámku www.zamekzdar.cz. Dospělí za vstup zaplatí 70 korun, děti od tří do patnácti let 40 korun. Využít lze rovněž rodinnou vstupenku pro dva dospělé a maximálně tři děti za 180 korun. Část výtěžku ze vstupného bude věnována neziskové organizaci Popálky, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu.