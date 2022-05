Kostýmy a legrace s nádechem nostalgie. Maturanti se loučili se školou

Radost z příchodu letní sezony bez jakýchkoliv koronavirových omezení má také Kristýna Hrbková ze žďárského Café u tety Hany. „Podniky ve Žďáře v létě žijí hlavně zahrádkami. Vždy, jakmile je možnost zahrádku díky hezkému počasí otevřít, plní se hosty. Je to mnohem veselejší, než když se lidé nemohli scházet nebo fungovalo pouze výdejní okénko,“ srovnávala Hrbková.

Ceny za pronájmy ve Žďáře nad Sázavou



- 1200 korun za metr čtvereční venkovní zahrádky



- 600 korun za metr čtvereční při splnění určitých podmínek

To v sousední Nádražní ulici, která vždy bývala centrem letních zahrádek ve městě, jsou o poznání smutnější. Ulice je totiž kvůli rekonstrukci rozkopaná. Práce mají trvat do poloviny srpna. „Máme štěstí,“ pronesla sarkasticky Mehmei Neshra z cukrárny Amaret, která sídlí právě v Nádražní ulici. „Zatím jsme to tolik nepocítili, nebylo tolik hezkých dní,“ dodala.

Promíjení pronájmů za letní zahrádky se jejich provozovatelé od žďárské radnice ani letos nedočkají. Mluvčí města Blanka Sobolová Deníku potvrdila, že se tak nedělo ani v minulých dvou letech. ,,I letos zůstanou nájmy stejné,“ konstatovala Sobolová.

Ke snížení nájemného město přistupuje už dlouhodoběji ve chvíli, kdy nájemce splní podmínky přijatého manuálu. Jedná se například o podobu a umístění reklamního poutače, který by neměl přispívat k zaplevelení města reklamním smogem. „Potom můžeme běžnou výši nájmu za metr čtvereční snížit až na polovinu,“ vysvětlila žďárská mluvčí s tím, že žádosti je možné podávat do září.

Na letní posezení venku už se těší například Magdaléna Vamberová. ,,Miluji jíst venku. Pokud má nějaká restaurace skvělou zahrádku, je to pro mě určitě místo, kde ráda trávím čas. Ať už sama nebo s přáteli,“ svěřila se žena, která ve Žďáře studovala.