Je to marný boj. Je jich spousta a lezou odevšad, stěžují si zahrádkáři na Vysočině. Po několika suchých letech by se mohli radovat, že prší. Jenže vydatné deště nebývalé svědčí slimákům. Hlavně těm odolným, plzákům španělským, kteří na české zahrady dorazili z jihu Evropy. Podle zahrádkářů spasou všechno - jahody, saláty, nevyhýbají se ani okrasným rostlinám.

Plzák španělský je nepřítelem zahrad. | Foto: archiv Deníku

„Rok co rok s nimi bojuji. A přišel jsem na to, že se mi vyplácí na podzim zrýt co nejhlouběji záhony,“ podělil se o zkušenost Pavel Nohýnek z Havlíčkova Brodu. Podle něj pak mráz zlikviduje nakladená vajíčka. „Oproti jiným zahrádkářům, kteří to tak neudělají, mám potom jistý náskok. Ovšem pouze do doby, než mi zahrádku zaplaví slimáci z okolí,“ posteskl si Nohýnek.