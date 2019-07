Škrdlovice /FOTO/ - Dvacet mladých lidí, kteří žijí v dětských domovech nebo jimi v dřívějšku prošli, se v neděli 7. července setkali při každoročním letním táboře projektu Začni správně společnosti yourchance, tentokrát s podtitulem Život je (ne)dobrodružství. Letos se „mlaďoši“ a koordinátoři projektu z celé republiky vydali do Škrdlovic u Žďáru nad Sázavou. Kromě jiných zážitků se mladí dozvědí, jaké jsou nástrahy, úskalí, ale i radosti a novoty v samostatném životě. Zjistí, jak lze řešit nové situace a události v každodenním životě a kde posbírat kuráž a chuť.

První dopoledne odstartovala byrokratická olympiáda. „Mlaďoši si vyzkoušeli, co je může potkat na úřadech, a poznali, že musejí oplývat notnou dávkou trpělivosti, aby vyřídili, co potřebují,“ popsala program metodička projektu Míša Škorníčková. Podívaná to byla opravdu komická. Na třech stanovištích si úřednice lakovaly nehty, pily kávu nebo obsluhovaly „mlaďochy“ z odpadkového kontejneru. „Myslela jsem, že mě to čekání ve frontě zničí,“ popsala své pocity sedmnáctiletá Erika z Kašperských hor.