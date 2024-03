Od pátečního večera se na dálnici D1 omezí doprava u Řehořova na Vysočině kvůli demolici nevyhovujícího mostu. Provoz kolem 126. kilometru dálnice v obou směrech se úplně zastaví v noci ze soboty na neděli.

Demolice nadjezdu u Řehořova omezí dopravu na dálnici D1. Hovoří mluvčí ŘSD Jan Rýdl. | Video: ŘSD ČR

Demoliční práce na 126. kilometru dálnice D1 začínají v pátek 22. března večer a skončí v pondělí 25. března v 7 hodin ráno.

Po většinu času se provoz na dálnici D1 omezí částečně a bude veden v režimu 1+1, tedy jedním pruhem ve směru na Prahu a jedním pruhem ve směru na Brno.

Mapa objížďky.Zdroj: ŘSD ČR

V noci ze soboty na neděli, konkrétně od sobotních 21 hodin do neděle 9 hodin, bude provoz na dálnici mezi exitem 119 Velký Beranov a exitem 134 Měřín zastaven úplně a k dispozici budou vyznačené objízdné trasy.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t povede obousměrně mezi exitem 119 Velký Beranov a exitem 134 Měřín po silnici II/602 přes Řehořov. “S tím, že na dvou mostech na této trase, kvůli jejich nižší zatížitelnosti, bude kyvadlový provoz, řízený regulovčíky,” uvedl Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro vozidla do 3,5 t bude objížďka vedena rovněž obousměrně a to po silnicích II/353 a II/348 přes Zhoř, Stáj, Arnolec a Černou. "V obci Arnolec se kvůli prudké a úzké zatáčce doprava rozdělí a směrem na Brno bude vedena k obci Jersín a odtud do Černé," uvedl Jiří Veselý z ŘSD ČR.

Most v Řehořově byl postaven v roce 1979 a primárně sloužil k přesunu zemědělských strojů z Řehořova na pole na opačné straně dálnice.

"Na základě provedeného diagnostického průzkumu z roku 2022 je mostní objekt zařazen k demolici z důvodu zjištěného špatného stavu. Hodnoty zatížitelnosti jsou tak malé, že most není schopen v budoucnu přenášet zatížení současného silničního i zemědělského provozu,” dodal Jiří Veselý.