Pod číslem 3 bylo do soutěže zařazeno nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem. Jde o výrobní areál umístěný v bystřické průmyslové zóně. „Provedení exteriérových a interiérových prvků je vytvořeno s citem a důrazem na moderní eleganci bez kompromisu,“ uvedl o stavbě její přihlašovatel PKS stavby Žďár nad Sázavou.

Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice soutěží pod číslem 5. „Budova je tvořena dvěma křídly obdélníkových půdorysů spojenými komunikačním krčkem, k němuž je přičleněna požadovaná věž na sušení hadic. Vertikální štíhlá hmota této funkční věže byla osazena obecními hodinami. Celá stavba má záměrně venkovský charakter, který podtrhují klasické římsy,“ popsal stavbu architekt Milan Pelikán ze Žďáru nad Sázavou.

Sídlu firmy WinFAS software Žďár nad Sázavou bylo přiděleno číslo 8. „Administrativní budova je navržena tak, aby nerušila celkový ráz okolí a současně bylo vytvořeno příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance spojené s prezentačními a obchodními prostory firmy,“ zmínil navrhovatel, kterým je v tomto případě firma GREMIS z Velkého Meziříčí.

S číslem 13 soutěží bytový dům, který navrhla obec Řečice. Tamní zastupitelé se rozhodli zakoupit starý neobydlený statek a postavit místo něj bytový dům, v němž jsou i startovací byty pro mladé lidi.

Posledním soutěžícím, s číslem 16, je adaptace objektu někdejší budovy Všeobecné základní pojišťovny v Novém Městě na Moravě. Město budovu odkoupilo a nechalo ji přestavět pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy.

„Všechny přihlášené stavby jsou zvenčí spíše obyčejné, ale interiér pokaždé překvapí – je hezký a příjemný. Například budova lidové školy umění v Novém Městě na Moravě – zvenčí je spíše nudná, ale vnitřek je barevný, vzdušný a opravdu hezký. Investoři poslední dobou nedávají tolik peněz do vnějšího pláště, ale snaží se o komfortnější vnitřní část budov. Není to jen na Vysočině, jde o celkový trend. Hodně se zlepšuje vnitřní prostředí a nedávají se peníze do zbytečností, které jsou jen pro oko,“ řekl předseda spolku Stavba Vysočiny, který soutěž pořádá, Martin Pertl.

Lidé mohou hlasovat formou SMS zpráv pro sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem, budovu Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě, objekt hasičské zbrojnice a Obecního úřadu Martinice, bytový dům Řečice číslo 5 nebo pro sídlo firmy WinFAS software Žďár nad Sázavou. Cena jedné SMS jsou tři koruny. Veřejné hlasování bude ukončeno v pátek 31. května úderem půlnoci. Více informací lze nalézt na webové adrese www.stavbavysociny.cz.