Žďársko – Ve Sněžném na Novoměstsku zatím stanoviště Zdravotnické záchranné služby (ZZS) nebude. I když místní radní se na tuto myšlenku dívali vstřícně už v loňském roce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Bereme i Buchťák

„Náš zájem trvá, a to i kdyby stanoviště bylo třeba až na Buchtově kopci,“ vyjádřila se starostka Sněžného Anna Havlíková s tím, že zatím se v této věci nic neděje. Sněženští předběžně počítali s možností stanoviště záchranky umístit do objektu hasičské zbrojnice. „Nedostali jsme žádné vyrozumění, takže se chceme na kraji přeptat, jak to vypadá,“ dodala starostka.

O Sněžném coby adeptu na další výjezdové stanoviště záchranky se na kraji začalo výhledově uvažovat již předloni, avšak nic konkrétního stanoveno nebylo. Ani v seznamu dalších krajem projektovaných míst na Sněžné místo nezbylo. Na řadě jsou Habry, Polná a Kamenice nad Lipou. „Tato stanoviště zlepší časovou dostupnost přednemocniční neodkladné péče pro obyvatele dotčených regionů,“ uvedla ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová.

A Sněžné? „V letošním roce zřízení není aktuální. Samozřejmě by bylo ideální, aby tato stanoviště byla v každém druhém městě, ale záleží na finančních možnostech kraje a také na potřebách záchranářů,“ sdělila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová. Záchranáři upřednostňují místa, kde je nezbytně nutné zkrátit dojezdové časy.

Už v květnu by se mělo otevřít výjezdové středisko ZZS s posádkou bez lékaře ve Velké Bíteši. To bude sídlit v průmyslové zóně Košíkov u dálnice D1. Na jednopodlažní novostavbu včetně dvojice garážových stání z krajské kasy padlo přibližně sedm milionů korun. „Nyní se uskutečňují dokončovací práce, objekt by mohl být dostavěn v dubnu. Otevírat by se tak mohl už v květnu,“ informoval bítešský starosta Miroslav Báňa.

I po zprovoznění záchranky však bude ve městě i nadále fungovat Lékařská služba první pomoci (LSPP). „Pro letošní rok máme na zajišťění pohotovosti vyčleněno přibližně čtyři sta tisíc korun. Jak to bude do budoucna, to se nedá odhadnout. Ale zatím se zastupitelé shodli na tom, že záchranka nebude mít na pohotovost žádný vliv a ta by měla být zachována,“ dodal starosta.

------------

Stanoviště ZZS

Stávající stanoviště Zdravotnické záchranné služby v okrese Žďár nad Sázavou

– Nové Město na Moravě – RZP

– Bystřice nad Pernšt. – RLP

– Velké Meziříčí – RLP

– Žďár nad Sázavou – RLP

– v květnu přibude V. Bíteš – RZP

RZP – rychlá zdravotnická pomoc (posádka bez lékaře)

RLP – rychlá lékařská pomoc (posádka s lékařem)