Ze zachráněné sezony mají radost i v hotelu Devět skal, který stojí v blízkosti rybníka. „Donedávna jsme nevěděli, že rybník bude na sezonu napuštěný, náš kuchař se to dozvěděl od majitele kempu. Měli jsme z toho strach, určitě by se to na sezoně podepsalo,” přiznala obavy pracovnice hotelu.

Obnova rybníka započala výlovem, díky němuž se podařilo zachránit asi 450 rybničních škeblí. Skončily v rybníku ve Sněžném. Nyní je na řadě úprava koryta s cílem podpořit rozvoj chráněného rdestu alpského, který v rybníku roste. Kromě odbahnění dojde i na opravu hráze a dalších technických objektů. Zároveň na louce u Milov technika vyhloubí pět tůní pro obojživelníky.

Práce na obnově rybníka budou pokračovat po skončení letní sezony, kdy nechá městys rybník znovu vypustit. Revitalizace, na kterou Sněžné získalo dotaci, má trvat až do léta roku 2023. Jedním z cílů je zlepšit kvalitu vody.

RADKA SÁBLÍKOVÁ

O osadě Milovy



- nachází se ve Žďárských vrších



- hlavně v letních měsících je vyhledávaným rekreačním střediskem



- turisté zde mohou využívat letní kemp, hotel Devět skal i další zařízení



- osada je také výchozím bodem ke známým skalním útvarům, jako jsou Čtyři palice, Devět skal, Milovské perníčky, Malinská skála nebo Dráteníčky