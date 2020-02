Každý hlas pro Chudobínskou borovici v anketě Evropský strom roku přinese do kraje jednu nově vysazenou dřevinu. Tak to alespoň slibuje mikroregion Bystřicko.

Unikátní solitér, rostoucí na skalnatém výběžku u Vírské přehrady, je pro svůj netipický vzhled často nazýván chudobínskou bonsají. | Foto: Marek Olbrzymek

„Díky rozhodnutí přihlásit Chudobínskou borovici do ankety je dnes náš mikroregion hrdým účastníkem celoevropského klání mezi šestnácti nejkrásnějšími stromy starého kontinentu. Často ale dostáváme otázku, k čemu je to vlastně dobré. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dát účasti Chudobínské borovice v anketě hlubší smysl,“ odpověděl na dotaz proč se chtějí pustit do sázení tisíců dřevin starosta Víru Ladislav Stalmach.