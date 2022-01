Akce je skvělou výzvou zejména pro firmy, které ji mohou využít jako bezpečný teambuilding, a to i v době koronavirové. „Doufáme, že se připojí co nejvíce lidí a vytvoří si vlastní týmy. Rozhodně se jedná o příjemnou akci. Záměrem projektu je poukázat na to, co se stane, když více lidí změní své dopravní návyky a z aut přesedlá na kola. Účastníci přispějí k čistšímu ovzduší a celkově k příjemnějšímu, zdravějšímu a bezpečnějšímu městu, ve kterém pracují a žijí,“ uvedla sportovně kulturní akci místostarostka města Ludmila Řezníčková.