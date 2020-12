„No konečně! Uzavření takto důležité dopravní tepny nebylo zrovna příjemné. Je to poměrně frekventovaná ulice, lidé tudy jezdí na polikliniku i do Lidlu. Už bylo načase ji otevřít,“ poznamenal Petr Vaněk ze Žďáru nad Sázavou.

Dlouhodobá uzavírka měla své odůvodnění. V lokalitě vznikl mimo jiné i malý dopravní terminál. „Jsou tam dvě nové moderní zastávky s přístřešky a širokými sedačkami. Místo bylo zvoleno strategicky. Na jedné straně je poliklinika, kam chodí a dojíždí řada lidí. Je tam obchod a jsou tam i školy,“ vyjmenoval starosta Žďáru Martin Mrkos.

Nové autobusové zastávky ale nejsou to jediné, co Studentskou ulici změnilo. K zastávkám přibyly i nezbytné zálivy pro parkování autobusů. Vyměnilo se také veřejné osvětlení a došlo i k rekonstrukci chodníků. Nový asfaltový povrch dostala i místní komunikace. „Místo se celkově esteticky pozvedlo. Zase je jeden kousek Žďáru o něco hezčí,“ poznamenal Mrkos.

Ve Studentské ulici v rámci její modernizace přibyla také jedna předem neplánovaná novinka. Tou je chodník spojující ulici s prodejnou Lidl „Lidé si tam dříve zkracovali cestu. Byla tam vyšlapaná blátivá pěšinka. Když bylo mokro, tak to pro procházející nebylo nijak příjemné. Takže od nynějška bude ta zkratka plnohodnotným chodníkem a bude sloužit těm, kteří míří do obchodu,“ vyjádřil se žďárský starosta.

Stavba vyšla městskou pokladnu na 7,3 milionů korun. Uzavírka byla povolená do konce tohoto roku. „Ozývaly se dokonce i fámy, že bude uzavřená až do dubna příštího roku, ale tak to není. Studentská ulice je uzavřená od 15. června a uzavírka je povolená jen do konce roku. Snažili jsme se uzavírku co nejvíce zkrátit,“ řekla místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.

Otevření Studentské ulice je plánováno už na 8. prosince. „Pokud nedojde k nějakému extrémnímu zhoršení klimatických podmínek, tak se po Studentské ulici v daný den už motoristé projedou,“ slíbil Martin Mrkos.

Poslední změny budou provedeny až na jaře. „Počítáme tam ještě s výsadbou nové zeleně v okolí zastávek,“ doplnil Martin Mrkos.