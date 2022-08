Z uhelných skladů na Vysočině vyškrabují zbytky, problém je i zásobování

/INFOGRAFIKA/ Uhlí jde na dračku. Sklady často vše, co dovezou, rovnou i prodají. Zájem ze strany zákazníků je obrovský. Někteří nakupují proto, aby ušetřili, jiní třeba i z obav, co bude, až přijde zima. To vše se projevuje i na zásobách uhelných skladů. Poslední zbytky vyškrabují například v Třebíčských uhelných skladech. „Uhlí příliš není, je to špatný, jenom u nás na skladu v Jaroměřicích - Popovicích ještě nějaké malé zásoby máme, jinak vůbec,“ řekl jednatel Vratislav Pipal.

Uhelné sklady v Jihlavě | Foto: Deník/Martin Singr

Velký zájem potvrzuje i Jan Anděl z uhelných skladů v Jihlavě. „Je jasné, že zájem o uhlí je. Čím budete topit v zimě? Plynem? Ten vám dost možná vypnou. Málokdo už má dneska možnost topit dřevem. Popravdě nedaří se ani řádně a nějak stabilně dozásobit, cokoliv, co dovezeme, jde okamžitě pryč. Zájem lidí je prostě moc velký,“ vysvětlil. Dodal ještě, že dnes už mají zákazníci na trhu co do nabídky topiva omezené možnosti. „Brikety se vozí z Německa, černé uhlí se u nás netěží, tak zbylo jen to hnědé,“ vysvětlil uhlíř. Nedostatečně se daří dozásobovat i v uhelných skladech v Humpolci pod vedením Lenky Kryštofové. „Zásobování je stále mizerné, ale u nás ve skladu máme statikem vyřazenou sypku, na tu bychom neměli zapomínat. Ta bude v provozu nejspíš někdy koncem srpna a pak by to mohlo pomoct,“ sdělila. Sama však neshledává situaci příliš dramatickou. A to z jednoho důvodu. „Zásobují se lidé, kteří u nás nakupují každý rok. Takže v mých očích se situace nikterak nevymyká,“ poznamenala. Statistici: sklizeň bude letos na Vysočině bohatá. Nejvíce bude pšenice Pro mnoho lidí na venkově a leckdy i ve městech je staré topení na uhlí nebo dřevo jako jakási forma pojistky. „Měsíčně mě uhlí stojí méně než plyn. Na konci roku jsem za plyn dal skoro padesát tisíc a uhlí mám za půlku,“ svěřil se Martin Jozífek z Havlíčkova Brodu. Bydlí na okraji města a přesto, že doma zavedli plyn, má i staré topení. „Bratr žije na vesnici, kde se plynofikovalo, ale většina lidí si tam nechala kamna. Lidé na vesnici jsou opatrní a říkají, co kdyby. Udělal jsem to také,“ dodal na vysvětlenou. Vláda také odložila zákaz používaní starých kotlů na uhlí, který měl začít platit od letošního září. Termín posunula o dva roky. Vláda to schválila na návrh ministerstva životního prostředí, oznámila už v dubnu na Twitteru ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Kabinet chce podle ministryně ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Podle ní se tento problém bude týkat minimálně 150 tisíc domácností. Resort životního prostředí dokonce nedávno omezil v kotlíkových dotacích na výměnu starých kotlů na pevná paliva i v programu Nová zelená úsporám podporu pro plynové kotle. Zároveň zvýšil dotaci na tepelná čerpadla. Úpravy mají omezit závislost Česka na zemním plynu z Ruska, jehož armáda před měsícem napadla Ukrajinu. Ceny uhlí na Vysočině.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

