Velký rozruch vzbudily informace, že Eliška Colding, asistentka starostky České obce sokolské (ČOS), zpronevěřila asi čtyřicet milionů korun ze sokolských účtů. Kauza se týká nejvyššího vedení Sokola, situací jsou však znepokojené i župy na Vysočině.

V Kraji Vysočina působí dvě sokolské župy – Havlíčkova, která sdružuje sokolské jednoty na Havlíčkobrodsku a Žďársku, a plukovníka Švece, do níž jsou zařazené jednoty z Třebíčska, Jihlavska a Pelhřimovska.

Z obou žup pojedou devátého března na mimořádný Výbor ČOS jejich starostové. „Nejvíc mě uráží morální poškození sokolů. K případu přitom neznám žádné podrobnosti, dozvídám se o něm jen z médií. Je ale neuvěřitelné, že se to celé mělo dít tři a půl roku, aniž by na to někdo přišel,“ nastínil šéf Župy plukovníka Švece Jozef Šabľa.

„Musíme si vyslechnout informace od našich nejvyšších představitelů. Pokud však vím, tak na programu zasedání mimořádného výboru je i odvolání starostky ČOS Hany Moučkové,“ dodal Šabľa.

Právě Moučková přijala Elišku Colding do svých služeb a často s ní trávila i svůj volný čas. Upozornili na to Reportéři České televize.

Podle nich měla Moučková s Colding letět loni v březnu i na luxusní zájezd do Dubaje. Defraudantku tento výlet měl stát zhruba tři čtvrtě milionu korun – přitom byla v insolvenci. Nikomu nepřišlo ani divné, že už dříve byla souzena za další finanční machinace. „Také budu žádat vysvětlení, jak se celá ta věc mohla stát,“ podotkla k tomu starostka Župy Havlíčkova Jana Boháčová.

Té je celá kauza líto hlavně kvůli vztahům v sokolstvu. „Myslím, že ten případ rozeštve spoustu členů. Je patrné, že to na všechny hodně dopadá,“ sdělila dále Boháčová, která doufá, že chybějící peníze nijak neovlivní chystaný všesokolský slet.

„Myslím, že na ten je vyčleněných nějakých 180 milionů korun. Vedení se ale dušuje, že finance na něj chybět nebudou,“ doplnila šéfka Havlíčkovy župy.

Eliška Colding si za zpronevěřené peníze měla kupovat drahé kabelky a šperky, pronajala si i luxusní byt v Praze.

Policie případ stále vyšetřuje, a to i navzdory tomu, že Colding po odhalení svých přečinů spáchala sebevraždu. Stalo se tak letos třiadvacátého ledna přímo v sídle České obce sokolské. Dosud není známá ani přesná výše škody. Orgány činné v trestním řízení navíc stále zjišťují, zda neexistuje nějaký spolupachatel.

