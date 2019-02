Velké Meziříčí - Téměř šest set dioptrických brýlí přinesli dobrovolní dárci během února do Střediska ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.

VEŘEJNÁ SBÍRKA. Dobrovolní dárci přinesli do ekologického střediska ve Velkém Meziříčí téměř šest set brýlí. Ty poputují do zdravotnických zařízení v Africe. | Foto: archiv SEV Ostrůvek

Důvod? Uskutečnila se tam veřejná sbírka brýlí pro zdravotnická střediska v Africe s názvem Brýle pro Afriku.

Do akce se zapojili jednotlivci, školy i celé obce. „Brýle doslova zaplavily naši kancelář. Poděkování patří všem, kdo sbírku podpořili,“ řekla pracovnice Ostrůvku Jana Audy.

Podle ní se ukázalo, že Češi jsou národem spořivým, který jen tak něco nevyhodí. „Lidé nám nosili brýle nedávno odložené, ale i brýle, které jim doma ležely třeba několik let,“ dodala Audy.

Pracovníci ekologického střediska je zabalili a odeslali do Prahy organizaci Siriri. „Tam projdou brýle rukama odborníků, kteří je přeměří, vyčistí a označí. Pak budou putovat do Středoafrické republiky, a to do zdravotní ambulance v hlavním městě Bangui a ambulance v Bozoumu,“ uvedla Jana Audy.

Oční lékaři, kteří tam pracují, poté zajistí jejich distribuci. „Ač se to možná na první pohled nezdá, oční vady představují pro Středoafričany opravdový problém. Většina pacientů jsou studenti z přilehlých škol, kteří bez brýlí nevidí na učivo. Pak je jim málo platné, že patří mezi jednačtyřicet procent obyvatel, kteří mohou navštěvovat školu,“ vysvětlila Audy.

Pracovníci Ostrůvku nejsou jedinými v regionu, kdo se do veřejné sbírky zapojili. Akci podpořili také v mateřské a základní škole v Polničce. „Pár brýlí už k nám lidé přinesli. Zatím to ale není žádné velké číslo. Věříme, že se to brzy změní,“ řekla pracovnice polničské školy Jitka Krčálová.