„Pěšáci“ mohou volit túry od sedmi do sta kilometrů, pro cyklisty jsou pak připraveny výjezdy od patnácti až do stovky kilometrů. Nechybí ani speciální trasa pro milovníky jízdy na horských kolech v náročnějším terénu.

Prezence pěších turistů probíhá v sobotu v měřínském fotbalovém areálu, a to od sedmi do devíti hodin ráno, vyjma odvážlivců, již chtějí zdolat sto kilometrů – ti startují už v pátek 31. května mezi devátou a desátou večer. Cyklisté by pak měli na prezenci dorazit mezi sobotní osmou a desátou hodinou dopolední.

Účastníci obdrží mapku a popis trasy, zajištěno je rovněž občerstvení během cesty i v cíli, kde navíc úspěšní turisté obdrží od organizátorů diplom a razítko; chybět tam nebude ani živá muzika. Výše startovného se pohybuje od deseti do třiceti korun podle zvolené trasy.