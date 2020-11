„Začalo to tím, že jsme chtěli potěšit zdravotníky. A dodat jim energii. Takže jsme vyzvali děti z mateřských škol, aby pro ně nakreslily obrázky. Pak jsme navázali na výzvu nemocnice, která poptávala ložní prádlo. A nakonec jsme se rozhodli přidat se k trasování,“ nastínila jednotlivé kroky skupiny dobrovolníků koordinátorka bystřického trasovacího týmu Jitka Zelená.

Někteří z nových trasérů mají už s koronavirovou nákazou vlastní zkušenost. „Buď měli sami pozitivní test nebo byli v karanténě. Mám deset dobrovolníků, už jen čekáme na přístupová hesla a můžeme se do toho pustit,“ usmála se Jitka Zelená.

Všichni dobrovolníci absolvovali v pátek tříhodinové školení. Teď je čeká rozdělení do tří skupin. Jedna se usadí v kulturním domě, další v centru Eden a poslední v domě dětí a mládeže. „Jednotlivé skupinky budou pracovat buď na více počítačích nebo se budou u jednoho střídat,“ popsala Jitka Zelená.

Všichni také dostali sluchátka a mikrofony. „Budou trasovat první kola. Jsou to zaměstnanci našich společností a organizací i úředníci. Tihle teď začnou. A pak se uvidí,“ nechal se slyšet starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Zda se v bystřickém trasovacím týmu objeví po čase více dobrovolníků, to zatím není jisté. „Každý do toho nejde. Někdo se toho bojí, i když my jen sbíráme data. Nejsme žádné poradenství, neposkytujeme informace. Pro tyto případy nám stojí za zády pracovníci hygieny. A taky lékaři,“ poznamenala Jitka Zelená.

Na hygieniky se budou noví traséři obracet i se složitějšími případy. „Pokud natrasuji někoho, kdo měl čtyřicet kontaktů, tak to předám někomu zkušenějšímu a kompetentnějšímu,“ potvrdila koordinátorka bystřických dobrovolníků.