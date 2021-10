Žďárská radnice už některé novoty realizuje. „Revitalizujeme hřiště na křížení ulic Polní a Luční. A vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele projektu a vlastní realizaci na hřiště na ulici Purkyňova, na Farských humnech a na psí hřiště,“ informoval první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Na jaře čeká revitalizace i další žďárské hrací plochy. Konkrétně se jedná o hřiště v ulici Okružní dolní, Haškova a Palachova. „V Okružní dolní už jsme měli setkání s občany. Ptali jsme se jich, co by si tam lidé představovali. Zazněly tam i připomínky seniorů, že by byly dobré i cvičební stroje pro seniory. Když babička hlídá třeba vnuka, aby si mohla také zacvičit,“ podělil se o postřehy ze setkání s obyvateli města Martin Mrkos.

Pejskaři jistě uvítají hřiště pro své čtyřnohé miláčky. Půjde o místo určené k socializaci, venčení a výcviku psů. Bude doplněno překážkami, lavičkami a odpadkovými koši. Místo bude oplocené a veřejně přístupné.

Toalety u centrálních hřišť

Město myslí i na často požadované a mnohdy nedostatečné zázemí. Například na toalety u centrálních hřišť, kde se schází mladší i starší z celého města. „Třeba u centrálního hřiště na Farských humnech budou toalety díky kavárně, která tam vznikne v příštím roce. A na skateparku už zázemí je,“ komentoval Martin Mrkos.

Také ve Velkém Meziříčí uvažují o nových sportovištích. Tamní radnice tak reaguje na nedostatečnou nabídku hřišť pro děti a mládež ve věku od osmi do šestnácti let. V plánu je workoutové a parkourové hřiště mezi základními školami a nový pumptrack na Paloukách. „Do rozpočtu na příští rok bychom rádi zařadili i finanční prostředky potřebné pro realizaci těchto akcí,“ podotkl starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Parkourové a workoutové hřiště by mělo vzniknout na prostranství mezi základními školami Školní a Oslavická. „Součástí venkovní posilovny by se stala i asfaltová dráha pro kola a koloběžky,“ připomenula mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková.