/VIDEO/ „Mami, prosím tě, já chci taky takové krásné šaty, půjdeme si je půjčit, viď?“ škemrala sedmiletá Karolína. Návštěva westernového městečka u Zvole se u velké části návštěvníků neobešla bez převlékání do dobových kostýmů. Nebylo divu. Tamní atmosféra doslova lákala k uvolnění, k hrátkám a k zábavě.

Víkendový Šikland se nesl v americkém stylu. | Video: DENÍK/Helena Zelená-Křížová

„Nakonec jsem se nechala přemluvit a šli jsme do toho všichni. Rozhodli jsme se, že si ten den dokonale užijeme. Je to vlastně poprvé po dlouhé době, co jsme vyhledali nějakou akci a rozjeli se za zábavou. A rozhodně nelitujeme,“ pochválila atmosféru Šiklandu maminka malé Karolíny Eva Talápková z Brna.