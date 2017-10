Vztyčení vánočního stromu na Náměstí je rizikové

Velké Meziříčí – O budoucnosti vánočního stromu před radniční budovou na Náměstí ve Velkém Meziříčí budou rozhodovat tamní městští zastupitelé. Betonová šachta, do které bývá symbol Vánoc pravidelně upevňován, je totiž v nevyhovujícím stavu.

Pokud se velkomeziříčští zastupitelé shodnou a studii, která vzešla z architektonické soutěže vítězně, vezmou za svou, začne se počátkem příštího roku s přípravou projektové dokumentace rekonstrukce Náměstí. S opravami radnice začne až v roce 2018.Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Statik nám nedoporučil, aby byl do jámy jakýkoliv strom umisťován. Pokud tak učiníme, je to pouze na naše riziko a město by pak neslo případné následky, kdyby se něco stalo,“ nechal se slyšet velkomeziříčský místostarosta Josef Komínek.

O budoucnosti vánočního stromu jednali na svém posledním zasedání městští radní. Ti nakonec doporučili zastupitelům, aby rozpočtové opatření na 117 tisíc korun, které jsou na opravu betonové šachty potřeba, schválili.

„Uvědomujeme si, že se má náměstí rekonstruovat a strom tak může v budoucnu stát úplně někde jinde. Nemyslím si ale, že by k realizaci projektu rekonstrukce náměstí došlo během dvou let. A opravdu si nedovedeme představit, že bychom to nechválili a vánoční strom tam do té doby nepostavili," dodal Josef Komínek.