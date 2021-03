„V sobotu dopoledne napekli takzvané „štrúdly proti covidu“. S nápadem přišel organizační referent Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš David Dvořáček, který sám pracuje jako záchranář-specialista Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,“ vysvětlila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Kromě štrúdlů napekli dobrovolníci i dorty, svatební koláčky a bábovky.

Zdravotníci si převzali deset krabic plných dobrot. „I jako dobrovolní hasiči jsme se zapojili do zvládání následků pandemie Covid-19. Ne každý má v současné době možnost nastoupit na výpomoc do nemocnic, kde je nyní situace více než kritická. Napadlo nás, že bychom doma upekli pár nohavic závinu a o víkendu je do Nového Města přivezli. Touto cestou jsme chtěli vyjádřit podporu a uznání všem, kteří pomáhají současnou situaci zvládnout,“ nechal se slyšet David Dvořáček.