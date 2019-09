„Vedení města a polikliniky má zájem využít dané prostory pro provoz zdravotnického zařízení. O tom, kam bude pobočka pojišťovny přemístěna, aktuálně vedeme intenzivní jednání s možnými pronajímateli,“ potvrdil mluvčí VZP Vlastimil Sršeň s tím, že nejpozději od 1. února příštího roku bude pobočka VZP na nové adrese. Kde to ale bude, zatím není jasné. „Naší maximální snahou je, aby nedošlo k přerušení poskytovaných služeb a servisu pro naše klienty,“ doplnil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Na uvolněném místě po přestavbě vznikne lékárna společnosti Nobis Lékárny. Ta podle obchodního rejstříku vznikla v srpnu 2017, má sídlo v Újezdu nad Lesy (Praha 21) a provozuje jednu lékárnu v Úvalech u Prahy. „Naše obchodní společnost Nobis Lékárny je připravena tyto prostory na svůj náklad kompletně přestavět a vybudovat v nich atraktivní lékárenské zařízení splňující nejpřísnější požadavky pro kvalitu poskytované péče. Současně jsme připraveni hradit poliklinice výrazně vyšší nájemné,“ avizoval zájem statutární ředitel akciové společnosti Nobis Lékárny Ladislav Dráb už loni na jaře.

Městu Nobis Lékárny nabídky nabízí dvacet let trvající pronájem, nájemné ve výši 334 800 korun ročně a technické zhodnocení polikliniky ve formě přestavby na své náklady za tři miliony korun. Lékárna totiž zabere patro i suterén, přičemž dalších 1,25 milionu půjde do jejího vybavení. Ve hře jsou i případné sponzorské dary městu. Poliklinice se tak navýší výnosy o asi 300 tisíc korun ročně, které by pak bylo možné investovat do obnovy zařízení či do oprav.

„Tato lékárna nejenom v nájmu přinese městské poliklinice nemalé finanční prostředky na její další rozvoj, ale přispěje i ke zvýšení konkurence v této lokalitě, a tím zlepšení služeb pro pacienty polikliniky včetně možného snížení cen,“ vyjádřil se kupříkladu žďárský radní Radek Zlesák.

V objektu polikliniky tak budou dvě lékárny prakticky vedle sebe. Lékárna u Asklepia sídlí v budově s lékařskými ordinacemi i jinými službami, nepatří ale městu. Jedná se mimo jiné o první soukromou lékárnu v ČR, která zajišťuje služby v poliklinice od roku 1992 a má i vlastní laboratoř. „Vnímám to jako veliké rozčarování a zklamání přístupem vedení města vůči společnosti, která 27 let poskytuje občanům Žďáru a okolí vysoce profesionální lékárenské služby,“ konstatoval jednatel společnosti Lékárna u Asklepia Vilém Frendl s tím, že pro kolektiv jejich lékárny je klíčové poskytovat i nadále kvalitní a komplexní lékárenské služby a udržovat si spokojené zákazníky.

Přestavba začne po 1. březnu, předpokladem otevření nové lékárny je polovina příštího roku. „Nová lékárna bude umístěna u vchodu do budovy polikliniky místo pobočky VZP, kde bude prodej. Bude propojena se suterénem, kde vznikne laboratoř, sklad a zázemí pro zaměstnance,“ sdělila ředitelka polikliniky Ilona Komínková.

Většina dotazovaných, pakliže jsou zároveň klienty VZP, změnou nadšena není. „Je to úspora času, když je pojišťovna na poliklinice, protože různé věci vyřizuji rovnou cestou od lékaře,“ sdělila Pavla Kynclová ze Žďáru nad Sázavou.

Někteří lidé se zase pozastavují nad dvěma lékárnami vedle sebe. „Ti noví nemají moc zkušenosti, ale z nějakého důvodu chtějí zrovna do Žďáru a město utáhli na peníze, kterých asi mají dost. To je pak jedno, že pacientům by se spíš hodil další neurolog nebo psycholog a psychiatr pro děti, případně dnes zlatem ceněný zubař, protože další lékárna je zrovna v těch místech celkem zbytečná. Jenže vždycky jde hlavně o peníze,“ je přesvědčen František Zelený ze Žďáru nad Sázavou.