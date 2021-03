Bystřice má letos v plánu zmodernizovat dva byty. Ty by měly sloužit coby vzor pro ty, kteří mají zájem o proměnu „své“ bytové jednotky. „Jeden byt už je kompletně hotový. Celková rekonstrukce vyšla na pět a půl milionu. Vybouralo se bytové jádro, měnila se elektroinstalace, dělaly se nové podlahy, zavedla se do bytu optická síť, opravil se záchod a změnila koupelna,“ popsal proměnu starého bytu v nový bystřický starosta.

Modernizace bytů je finančně velmi náročná. „Do toho bych asi nešel, za to už bych si mohl koupit domek,“ nechal se slyšet Jaroslav Jurečka z Bystřice nad Pernštejnem.

Pokud by se nájemníci nastěhovali do nově zrekonstruovaného bytu, museli by následně počítat s vyšším nájemným. „Teď platí nájem od pětačtyřiceti do pětapadesáti korun za metr čtvereční. Padají návrhy, že za takto zmodernizovaný byt by nájemník platil přes osmdesát korun za metr čtvereční,“ informoval bystřický starosta.

I na radnici si jsou vědomi toho, že rekonstrukce bytu nevychází právě levně, a že tato cesta zřejmě nebude schůdná. „Zdá se nám to hodně drahé. Musíme hledat nějaké jiné řešení. Já zastávám názor, že by nám s rekonstrukcí mohli pomoci sami nájemníci. Jinak se nám to asi nepovede,“ poznamenal Karel Pačiska.

Město navíc nemůže z bytů vystěhovat nájemníky a začít s rekonstrukcí. „Museli bychom počkat, až se někdo z bytu odstěhuje. Pak bychom mohli začít s modernizací. Ročně se mění zhruba sedmdesát osmdesát bytů. Takže zvládnout opravu všech bytů by bylo zdlouhavé,“ souhlasil bystřický starosta.

Variantou je zapojení samotných nájemníků. A příspěvek ze strany města. „Kdybychom jim například zaplatili 150 tisíc korun s tím, že za to nechají opravit základní věci. Elektroinstalaci a podobně. Pokud by si chtěl někdo udělat něco navíc, jako například vyměnit podlahovou krytinu, my bychom mu to povolili,“ vysvětlil svůj návrh Karel Pačiska.

„Je to ale jen jedna z variant. Právě teď je v rekonstrukci i druhý vzorový byt. Jakmile bude hotový, představíme ho zastupitelům a spolu s ním i návrhy, jak bychom mohli postupovat,“ dodal.