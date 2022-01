Michal ŠalomounZdroj: Deník/Luděk Mahel

Michal Šalomoun práva studovat nechtěl, nyní je ministrem pro legislativu

Coby ministr pro legislativu nyní dohlíží na to, aby přijímané zákony byly funkční a kvalitní. Jako mladík si Šalomoun ale rozhodně nepředstavoval, že by se někdy mohl zabývat právem. Zajímal se o umění. Po gymnáziu proto zamířil do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění, kde studoval dramaturgii a scenáristiku. „Jenže to bylo ještě v době, kdy se chodilo na vojnu. Studium jsem si tedy chtěl prodloužit. Můj otec byl ale ryze praktický člověk a už to, že jsem studoval uměleckou školu, nelibě nesl. A práva byla pro mého otce dostatečná záruka, že po jejich vystudování budu schopen se sám živit,“ popsal spletitou cestou, která ho přivedla k zákonům a paragrafům.

K politice přičichl deset let předtím, než se stal ministrem za Piráty. Tehdy, v roce 2011, však hájil barvy Věcí veřejných – a nikoli na celostátní, ale komunální úrovni. Jako náhradník se tenkrát dostal do zastupitelstva a rady města Třebíče. V roce 2014 post zastupitele a radního zkoušel obhájit v uskupení Ta naše Třebíč, ve volbách však neuspěl.

Následně ho oslovili právě Piráti – a také v jejich řadách měl však zpočátku smůlu. V roce 2017 za ně kandidoval na druhém místě do Poslanecké sněmovny. Neúspěšně. O rok později to za Piráty a TOP09 zkusil do Senátu. Skončil na třetím místě. Následující rok kandidoval za Piráty do Evropského parlamentu. Opět bez úspěchu. A další rok z předposledního místa pirátské kandidátky zkusil štěstí ve volbách do krajského zastupitelstva. Také zde měl smůlu. Trochu paradoxem tedy je, že úspěch zaznamenal až po letošních volbách do Sněmovny, v nichž nekandidoval.

Se svou novou rolí se coby nováček zatím sžívá. Priority už si ale stanovil. „Teď je pro mě důležité a akutní řešit novelu pandemického zákona, jehož platnost skončí v únoru,“ odpověděl Šalomoun Deníku na otázku, čím se čtrnáct dní po svém uvedení do funkce zabývá nejvíc.