„Snažíme se pokud možno využívat co nejvíce dotací. Vloni jsme díky nim například kompletně přestavěli budovu bývalého obecního úřadu. Vznikla tam nová bytová jednotka, vyměnili jsme střešní krytinu a budovu jsme odvlhčili a zateplili. A je tam i klubovna, do které přibyla nová kuchyňská linka a myčka,“ vyjmenovává nejnovější martinické aktivity tamní starosta Michal Drápela.

Chtěli jsme, aby budova byla využívaná. Proto jsme tam vestavěli byt a udělali klubovnu. Tu provozuje Spolek přátel martinských hasičů. Lidé si ji mohou pronajmout na nejrůznější akce.

Mluvil jste o tom, že se snažíte využívat dotace. Připomeňte některé ze stavebních akcí, které se vám díky dotacím podařilo zrealizovat.

Když to vezmu od začátku, tak v roce 2014 jsme postavili víceúčelové hřiště a zrealizovali první etapu výsadby zeleně. O rok později zase vzniklo hřiště s herními prvky. V roce 2016 jsme za pomocí dotačního titulu z ministerstva pro místní rozvoj zrekostruovali místní zvoničku. A udělali jsme i nový přechod pro chodce s dynamickým zpomalovacím systémem. Bylo to cíleno hlavně na bezpečnost dětí. A opravili jsme i místní komunikaci ve směru na Lhotky. V roce 2017 jsme zase kompletně opravili autobusovou zastávku. Zavedli jsme tam i osvětlení, které reaguje na pohyb. Díky tomu nám tam mládež nechodí dělat nepořádek. Když tam někdo přijde, světlo se automaticky rozsvítí. A udělali jsme i novou autobusovou zastávku ve směru na Křižanov, pořídili hasičům nový automobil a vybudovali nové kontejnerové hnízdo.

A v roce 2018?

To jsme zrealizovali liniovou výsadbu stromů u silnice z Martinic směrem na Lhotky a výstavbu nového chodníku. Naše největší stavební akce, kterou jsme realizovali v letech 2017 až 2018, se ale uskutečnila bez dotace, z vlastních zdrojů a za pomoci úvěru.

O co konkrétně šlo?

Vystavěli jsme novou budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Příprava na tuto stavbu začala už někdy v roce 2011. V místě, kde nová budova stojí, byla původně zemědělská usedlost. Po smrti majitele připadla úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vy jste ji odkoupili?

Chtěli jsme ji původně získat za symbolickou sumu, ale nakonec jsme museli jít do dražby. Takže jsme to vykoupili, a pak jsme koupili ještě jedno sousední stavení. Obě budovy jsme zbourali a v roce 2017 na podzim se začala stavět nová budova. O rok později byla stavba hotová. Slavnostní otevření se konalo 18. srpna 2018.

Na kolik vás to vyšlo?

Stálo to přes dvacet milionů korun.

A jak velký jste si museli vzít úvěr?

Třináct milionů. A bez problémů ho splácíme. Jsme rádi, že jsme do toho šli. Byla to naše největší akce za poslední roky. Ale vždycky se musí stavět na nějakých základech. Proto musím poděkovat hlavně svým předchůdcům. Nebýt jich, asi by to nešlo. Byli bychom na tom mnohem hůře.