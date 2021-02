V minulém školním roce se jich distanční výuka týkala. V tom letošním mohly už děti do školy od poloviny listopadu chodit. „Distanční výuka byla strašně náročná, hlavně psychicky. Když nám onemocněla jedna z učitelek, skoro se to nedalo stíhat. Navíc se děti doma nic moc nenaučily. Problémy jsou hlavně u prvňáčků, někteří se ani nenaučili číst,“ postěžovala si Markéta Šimková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKomplikaci přinesla hlavně skutečnost, že v minulém školním roce nebyla distanční výuka povinná. „Největší nedostatky mají letošní druháci. Chybí jim základ,“ potvrdila Markéta Šimková.

„Byla bych pro to, aby se opakoval celý školní rok,“ dodala.

V loňském roce vláda svým nařízením udělala z povinné školní docházky dobrovolnou. „Prvňáky a druháky to hodně poznamenalo,“ přidal se starosta Křídel Zdeněk Tatíček.

Školáci z křídelské školy se naštěstí do školních lavic mohly vrátit dřív než jiné děti. A podle tamních pedagogů si toho nesmírně vážili. „Byli opravdu rádi, že do školy mohou. Hrozně jim to chybělo, těšili se. Nevím o nikom, kdo by řekl, že do školy chodit nechce,“ usmála se Markéta Šimková.

Tělocvik mají venku

Vyučování probíhalo, tak jak mělo. Jen tělocvik a hudební výchovu museli učitelé pozměnit. „Cvičit ve škole se nemůže, takže jsme začali s dětmi chodit každý pátek ven. Tělocvik mají prostě venku. Teď je to skvělé, protože je sníh,“ pochvaluje si venkovní aktivity, které se díky sněhové nadílce ještě rozšířily, Markéta Šimková.

Děti chodí bobovat, sáňkovat, koulují se a dovádějí přesně tak, jak to dělávaly celé generace dětí před nimi. S hudební výchovou to je ale trochu jinak. V tomto případě používají učitelé převážně instruktážní videa. „Pouštíme jim aspoň hudbu,“ řekla Markéta Šimková.

Zato děti ze školky, která je součástí křídelské školní budovy, taková omezení neznají. „Můžeme cvičit i zpívat. Naše výuka je klasická, což je velká výhoda,“ potvrdila učitelka křídelské mateřské školy Ivana Hesová.

V malotřídní škole v Křídlech mohly po celou dobu děti navštěvovat i družinu. A dokonce i kroužky. „Mají tu badatelský kroužek i náboženství. V družině hrají nejrůznější hry. I když není všechno úplně takové, jaké to bylo dříve, přece jen se to k tomu velmi blíží,“ konstatovala Markéta Šimková.

V České republice je 771 malotřídních škol. Křídelská je jednou z nich. Ne všechny ovšem na vládní výjimku dosáhly. „V poslední době se vede diskuse, jestli je to škola malotřídní nebo málotřídní. Máme málo tříd a ne malé třídy, takže jsme asi málotřídka. Ale jsme zvyklí říkat spíš malotřídka,“ zamyslela se Markéta Šimková.