Výstavu nazvanou Vůně medu otevřel Radek Jaroš

Nové Město na Moravě – Největší včelařskou výstavu na Žďársku, která bude po celý následující týden otevřena v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě, slavnostně otevřel držitel Koruny Himálaje Radek Jaroš. Na med od novoměstských včelařů nedá dopustit a pravidelně jej vozí s sebou na své horolezecké výpravy.

„Na expedice do Himálají jsem si vždycky bral med od Jiřího Zavřela ze Svratky. Jeho med byl ze všech medů na světě určitě nejvýše. S ním jsem si totiž sladil i v posledním výškovém táboře na K2 ve výšce osm tisíc metrů. A měl jsem ho s sebou i na dalších osmitisícovkách, tahal jsem ho minimálně na svých posledních čtrnáct expedic,“ potvrdil svou náklonnost k medu z Novoměstska horolezec Radek Jaroš.

Sladký včelí produkt má sice v oblibě, včely samotné ale podle něj moc přátelské nejsou. „Od včel jsem byl mnohokrát pobodaný, protože jsem žil na kraji města a přírodě jsem se nevyhýbal,“ pousmál se Radek Jaroš.

Novoměstský horolezec je pro místní včelaře nejen kamarádem, ale také inspirací. V minulosti právě pro něj vytvořili takzvaný Horolezecký med, jehož nedílnou součástí byla strouhaná čokoláda. „Ten dělal Jiří Zavřel. A teď mi zase ukazoval, že má na výstavě další medy s nejrůznějšími příchutěmi. Neustále vymýšlí nové věci,“ poznamenal Radek Jaroš, který doma nesladí cukrem, ale horké nápoje má nejraději s medem. „A dávám si ho i na chleba,“ dodal Jaroš.

Včelařská výstava se v Novém Městě na Moravě koná už poosmnácté. „První se uskutečnila v kulturním domě v Gobelínovém salónku v roce 2000. Tehdy naše včelařská organizace slavila sto let od svého založení. Proto jsme se dohodli, že k tomuto výročí uspořádáme výstavu. Vzpomínám na to velmi rád, byl to impuls k další práci naší organizace. Hned od počátku chodilo na naše výstavy velké množství dětí ze základních a středních škol. Díky tomu se nám podařilo založit i včelařský kroužek,“ zavzpomínal na počátky dnešní tradice nestor novoměstského včelaření František Martinec.

Výstava, která je prodejní, si už našla své stálé příznivce. Někteří nevynechají jediný ročník. „Mnozí příchozí mají už své oblíbené včelaře, čekají na jejich výrobky,“ podotkl jeden z novoměstských včelařů Jiří Zavřel.

„Já chodím pravidelně, vynechal jsem snad jen dva, či tři ročníky. Ochutnávám, a také kupuji. Hlavně perníčky. A také medovinu,“ přiznal jeden z tradičních návštěvníků včelařské výstavy Josef Černý z Křižánek.

Výrobky místních včelařů jsou natolik kvalitní, že je město využívá i pro svou prezentaci. „Nakupujeme jejich včelí produkty pro svou propagační činnost. Nejeden host, který do Nového Města zavítal, si s sebou domů odvážel med od místních včelařů,“ sdělil novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Lidé se zastavovali u nabídky medoviny, medu i u výrobků z včelího vosku. Výstava nabízí pro každého něco, vybere si každý. Zvláště nejmenší návštěvníci pak mohli doslova oči nechat na velkém vyřezávaném medvědovi, který strážil vchod do Horáckého muzea, kde se výstava koná.

„Dělal ho náš kamarád řezbář Jaroslav Zamazal. A obojek mu vyrobil kovář Tulis z Dlouhého. To aby nám medvěd neutekl,“ rozesmál se Jiří Zavřel.

Výstava nazvaná Vůně medu potrvá až do 11. listopadu.