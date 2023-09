Mezi těmi, kteří tam plánují za rok zajet nakoupit, patří Tomáš Trávníček. Ten městem pod dálničním mostem projíždí často kvůli práci. „Přijde mi trochu zvláštní stavět další obchody tak blízko vedle sebe. Na druhou stranu nebudou muset řidiči z dálnice sjíždět do města a budou to mít po ruce. Sám se tam rozhodně stavím, až otevřou. Jsem zvědavý, co tam všechno bude,“ zauvažoval Trávníček. Seznam obchodů i plán výstavby Deníku prozradil projektový specialista Martin Slavata z developerské firmy Traxial.

Nové nákupní centrum s dalším supermarketem vyroste ve Velkém Meziříčí

Výstavba by měla jet nepřerušovaně i přes zimu. Do konce roku má podle Slavaty stát skelet a opláštění. „Práci chceme dělat kontinuálně. Záležet však bude na počasí. První fází jsou zemní práce. Pak pokračujeme hrubou výstavbou. Minimálně část skeletu by řidiči i chodci měli ideálně vidět stát ještě letos,“ podotkl.

O nákupním centru:



Obchody: Lidl, Jysk, TEDi, SuperZOO, Teta drogerie, Traficon

Umístění: Východní část Velkého Meziříčí u ulice Karlov

Datum otevření: 2024

Plocha: 4 500 metrů čtverečních

Prodejny, mezi kterými bude například Lidl, Jysk, Teta či SuperZOO, se otevřou ve druhé polovině příštího roku. „Předvánoční sezóna se stoprocentně stihne. Takový je cíl a záměr nás pronajímatelů i nájemců. Pokud bych měl určit nějaký měsíc, bylo by to září,“ předeslal projektový specialista. Do budoucna by neměl počet prodejců narůstat. Může za to omezení kapacity. „Zájem jsme evidovali, ale pozemek nás omezuje. Další rozšiřování bych už nečekal,“ dodal Slavata.

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras v projektu nevidí pouze pozitiva. „Nabídka obchodů se rozšíří, i když jich u nás máme dost a je to podle mě dostačující. Jako pozitivum vidím to, že by nákupák mohl ulevit dopravě. Jelikož bude stát na východní části města, tak by cestující například z Velké Bíteše nemuseli zajíždět až do centra. Na začátku ale bude efekt opačný. Lidé ze západního směru naopak budou zvědaví, takže pojedou přes celé město na druhou stranu,“ řekl naposledy.

Video: výstavba obchodního centra ve Velkém Meziříčí začala

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Jednou za půl roku se s přáteli z Brna a Ostravy ve Velkém Meziříčí schází Ivo Kratochvíl poblíž benzínové stanice. Ta stojí naproti budovanému obchodnímu centru. Díky tomu bude moci sledovat její postup. „Zvědavý jsem, ale obchody tam nejspíš nebudou speciální. Každopádně je fajn, že je to takhle blízko dálnice,“ zhodnotil muž z Třebíče.