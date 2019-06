Poznáte paroží vidláka od šesteráka či korunového desateráka? Víte, kde má jelen větrník, pečeť, běhy nebo světla? Rozeznáte kůži jelena od kůže srnce, muflona nebo prasete divokého? Víte, jak dlouho jelen žije, a rozpoznáte jeho stopu? Tušíte, co je hlavní náplní práce myslivce a co dělá, když jde na šoulačku? Jak a čím se kdysi jeleni lovili? Věděli jste, že oblast chovu jelena evropského Žďárské vrchy byla nejstarší oblastí na území České republiky?

Výstava ve žďárském muzeu potrvá do 15. září, otevřeno je denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.

Miloslav Lopaur