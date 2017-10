Výstava v Bíteši ukazuje minerály z Vysočiny i světa

Velká Bíteš – Krásou minerálů, zkamenělin i šperků z kamenů a přírodních materiálů se mohou nyní těšit návštěvníci Klubu kultury ve Velké Bíteši.

„Je to náš celoživotní koníček, minerály sbíráme třicet let,“ usmála se Petra Šínová.

V Klubu kultury jsou k vidění kolekce minerálů a fosilií z celého světa, kameny sběratelské i pro léčebné využití. „Výstava není sice zaměřená úplně na odbornou veřejnost, ale expozice sběratelských kamenů tam nechybí. Hlavně však vystavujeme kamínky ze světa, které si vozíme z mineralogických burz,“ přiblížila Šínová. Výstava je prodejní a potrvá do 19. října.

Manželé Šínovi pořádají v Bíteši výstavu minerálů už pošesté. Příchozí tam tradičně přitahují zkameněliny z celého světa. „Lidé se sběratelským zájmem pak hodně zajímají brusy a ukázky kamenů z Vysočiny, jsou tady třeba pěkné výbrusy citrínů, záhněd, křišťálů. Máme tu i ametystové geody z Brazílie – to jsou veliké kameny, které váží třeba šedesát kilogramů. I ty se vždy návštěvníkům moc líbí,“ zmínila Petra Šínová, která také po výstavě provází skupiny školních dětí a o exponátech jim vypráví.

„Tento výstavní prostor jsem objevila, když jsem zde v roce 2008 vystavovala obrazy,“ připomněla Petra Šínová. „Napadlo mě, že by nebylo špatné uspořádat tady prodejní výstavu minerálů. Klub kultury nám vyšel vstříc, tak jsme si řekli, že to zkusíme, a podařilo se. Letos pořádáme už šestý ročník. Už při první výstavě bylo vidět, že se tu lidé o minerály zajímají, a to nás moc těší,“ dodala.

Vysočinské křemeny

Obdivovat krásu kamenů přicházejí návštěvníci všech věkových kategorií. „Ti starší spíše na prohlídku, ale je tu i spousta maminek s dětmi, které si zakládají malé sbírečky a každý rok si přijdou pro nový kamínek,“ usmála se sběratelka minerálů. Sama z nich vytváří i šperky, které na výstavu lákají další skupinu zájemců. Své šperky Petra Šínová tvoří z co nejpestřejší palety kamenů, aby si vybral každý.

A které kameny má sama nejraději? Oblíbeným kamenem Petry Šínové je labradorit. „To je drahokamová odrůda živce a vozí se k nám z Madagaskaru. Labradorit mám ráda ve špercích, ráda s ním pracuji,“ prozradila. „Pak mám také ráda křemeny, ametysty… a samozřejmě nemám vůbec nic proti diamantům, rubínům a safírům,“ smála se.

Jako sběratele zajímá manžele Šínovy nejvíce „pegmatitová“ Vysočinu – vypravují se například do regionu kolem Skleného a Cyrilova. „Moravské pegmatity jsou takovou naší sběratelskou doménou, to nás zajímá asi nejvíc, a potom také kameny Moravy i Čech,“ zmínila Petra Šínová. „A kámen, který bych ráda nosila nebo nosím a jimiž se obklopuji doma, jsou právě ty křemeny z Vysočiny - citríny, křišťály a záhnědy… Ty jsou mými opravdu nejoblíbenějšími kameny, a pak také vltavín,“ prozradila ještě Petra Šínová.