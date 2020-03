„Dvanáct portrétů, dvanáct příběhů, jedna diagnóza. Jednou z žen, které se staly modelkami, je i Táňa Bejblová z Lékařské knihovny novoměstské nemocnice,“ informovala mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Tamara Pecková.

Také autor fotografií Vladimír Kožíšek má se zákeřným onemocněním osobní zkušenost. „Byl jsem nemocný v roce 2015. Byla to rakovina krku s metastázami a opětovnou recidivou, takže žádná procházka. O nemoci jsem potřeboval komunikovat, hledal jsem různé cesty, jak se k tomu postavit. Dost často jsem se setkával s problémem, že i velmi blízcí známí a kamarádi se stranili komunikace se mnou, měli strach, nevěděli, jak se se mnou bavit. Hrozně mi to vadilo,“ vzpomínal na dobu plnou strachu, bolesti a nejistoty Vladimír Kožíšek.

Jeho osobní zkušenost byla také důvodem vzniku nové výstavy, kterou si mohou zájemci od 2. března prohlédnout v prostorách chirurgické recepce novoměstské nemocnice. „Od začátku jsem měl jasnou představu blízkých velkoformátových portrétů žen, které prodělaly nebo prodělávají rakovinu prsu. Chtěl bych umožnit divákovi, aby mohl překročit komfortní zónu, a opravdu zblízka pohlédnout do tváře těchto žen. Na to by si většina normálně netroufla,“ pochválil své modelky fotograf.

„Součástí každého portrétu je deník, ze kterého se návštěvník výstavy dozví další rovinu příběhu ženy z fotografie. Do deníku mohou navíc návštěvníci modelkám napsat vzkaz. A s některými se mohou na novoměstské vernisáži, která se uskuteční 2. března v 15 hodin, setkat i osobně,“ doplnila Tamara Pecková.