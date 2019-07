Vysokorychlostní sítě jsou klíčové pro firmy, pro uživatele až druhotně

Žďár nad Sázavou - Nejvyspělejší státy světa by příští rok měly začít využívat vysokorychlostní 5G sítě. Jejich provoz již spustila například Jižní Korea či USA. Právě tyto země, které technologii zavedou dříve než ostatní, poskytnou značnou konkurenční výhodu „svým“ firmám. Český telekomunikační úřad ale teprve připravuje aukci kmitočtů pro 5G sítě v České republice, kde by měly fungovat až v horizontu pěti let.

Operátor O2 spustil v Kolíně první síť 5G. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Příchod vysokorychlostních 5G sítí neznamená jen výrazně rychlejší připojení k internetu. Sítě páté generace posunou online svět do nové vývojové etapy, a to zejména díky snížené době odezvy. Země, které tyto sítě zavedou, zařadí v mnoha oborech vyšší rychlostní stupeň. Ten se může promítnout například ve zdravotnictví, algoritmickém obchodování na finančních trzích, ve využití GPS navigací, anebo v průmyslu. „Vysokorychlostní sítě umožní nevídanou měrou rozvoj internetu věcí. Zdokonalí průmyslovou automatizaci, zpracování a využití velkých dat, ale i užití umělé inteligence nebo virtuální reality. Čím dříve tedy budou 5G sítě dostupné v České republice, tím rychleji dokážou tuzemské průmyslové podniky zvýšit svou konkurenceschopnost,“ uvedl Jiří Kabelka, předseda představenstva inženýrské společnosti DEL. Řidič nadýchal přes jedno promile, hrozí mu roční vězení Přečíst článek › Spuštění nových sítí je podmíněno vybudováním nových vysílačů, protože vysoké přenosové rychlosti fungují jen na krátkou vzdálenost. 5G síť ale dokáže při využití stejných zdrojů připojit až stokrát více zařízení než síť předchozí generace, jednotlivá zařízení mezi sebou navíc mohou komunikovat napřímo bez operátora. „Sítě 5G budou velice přínosné i pro přenos video streamů, například z mobilních bezpečnostních kamer za účelem rozšíření stávajících služeb o nové možnosti. Stávající sítě to dnes umožňují jen v omezeném měřítku a ve vybraných lokalitách. V oblasti bezpečnostních systémů je využití stávajících sítí omezené. Díky novým technologiím dojde ke zvýšení komfortu při sledování obrazových záznamů v reálném čase,“ doplnil Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel české společnosti CertiCon. Ta se věnuje vývoji a testování softwaru pro telekomunikační či průmyslová zařízení. Novoměstská nemocnice má oddělení následné intenzivní péče Přečíst článek › Využití ve větším měřítku v nejvyspělejších státech světa by se technologie měla dočkat již v roce 2020, v České republice ale podle odhadů až v roce 2024. Tuzemský Český telekomunikační úřad v současné době finalizuje podmínky aukce kmitočtů pro sítě 5G v České republice, která by měla začít na podzim tohoto roku. Sítě páté generace nabízejí oproti 4G sítím teoreticky až stonásobné zvýšení rychlosti přenosu dat. Běžným uživatelům umožní bezproblémové streamování videí ve vysokém rozlišení nebo využívání virtuální reality. Ovšem v závislosti na tom, jakou rychlost datové služby operátoři poskytnou svým zákazníkům. 5G sítě však budou v budoucnu sloužit i zcela novým službám a technologiím, kterým dají superrychlé datové přenosy vzniknout. „Svět se bude díky vysokorychlostním sítím nadále zmenšovat. Pocítíme to v nabídce nových služeb, ale i v možnostech vzdáleně ovládat pracovní stroje třeba i z druhého konce světa. Ať už jde například o těžkou stavební techniku, anebo o operační roboty,“ dodal Jiří Kabelka. AUTOR: ONDŘEJ HUBATKA

