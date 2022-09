Pomocí LPG by město chtělo vytápět objekt domu s pečovatelskou službou, mateřskou školu ve Žďárské ulici a komunitní domov seniorů. „Jedná se o propan, využívá se k vytápění budov. Je to akorát jiný druh plynu než ten zemní. Má jiné dodavatele a jeho zdroje nejsou přímo závislé na Ruské federaci. Netýkají se ho tedy některé turbulence, ke kterým u zemního plynu dnes dochází,“ sdělil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Cena se může měnit, ale v letošním roce je LPG cenově výhodnější než zemní plyn. „Využívání LPG předpokládá určitou investici do každé budovy. Kdybychom tuto sezonu nakupovali zemní plyn za zastropovanou cenu, vyjde to stejně, jako když budeme topit LPG, nicméně včetně investice, která bude poté sloužit dál,“ vysvětlil Šmarda.

To znamená postavit oplocené místo, do kterého se umístí nádrž se stlačeným LPG a do té se poté vybuduje připojovací zařízení ke kotli. Práce však nebudou levné. Přesto se to městu vyplatí. „Zastropovaná cena zemního plynu je totiž natolik vysoká, že i se všemi náklady se nám to vrátí za jednu topnou sezonu,“ podotkl Šmarda.

Dle ekonoma Lukáše Kovandy je možné na LPG ušetřit. „Ceny LPG jsou dnes přívětivější a je to také dostupnější komodita než zemní plyn. I cena propanu šla nahoru. Ale ne tak dramaticky, takže si myslím, že to smysl dává. Záleží také na tom, jaké to jsou objekty, jak je to nakupované a také na dalších faktorech. To vše se poté promítá do ceny. Určitě je však možné, aby byl cenově výhodnější i celkově dostupnější než zemní plyn,“ komentoval Kovanda.

LPG - zkapalněný ropný plyn - propan, butan. Distribuuje se v tlakových láhvích nebo se dodává zkapalněný do zásobníků a čerpacích stanic.

Zemní plyn - přírodní plynná směs, která je tvořena zejména metanem. Distribuuje se potrubím a používá se pro topné a technologické účely v domácnostech i v průmyslu.

Topný olej - jakákoliv z různých frakcí získaných destilací ropy. Takové oleje zahrnují destiláty a zbytky.

Za normálních okolností, které platily třeba ještě minulý rok, bylo LPG méně cenově výhodné než klasický zemní plyn. Jeho dodávky jsou však stabilnější a nepodléhají výkyvům. „Proto jsme se rozhodli pro část městských budov, které nejsou připojené na teplárnu, ale jsou vytápěné plynovými kotly, zajistit toto alternativní vytápění,“ upřesnil starosta s tím, že to ale neznamená úplné odstřižení od zemního plynu. „Jen budeme mít větší jistotu, pokud dojde k jeho dalšímu výpadku, případně k nekontrolovatelnému růstu cen,“ dodal.

Vytápění propanem je pro Nové Město nejenom výhodné, ale také bezpečné. „Zakázku zadáváme u odborné firmy. Žádné riziko tedy nehrozí. Z hlediska bezpečnosti je to totéž jako u zemního plynu, i z hlediska emisí. Nemá to negativní dopad. I auta přece jezdí na LPG. Když stopař zastaví auto, také ho nezajímá, na co jezdí. A pokud by zjistil, že na LPG, určitě by kvůli tomu neutekl,“ dodává se smíchem Šmarda.

Podle předsedy představenstva Ondřeje Pekárka z Novoměstské teplárny není propan vůbec levný. „Pokud se však někomu podaří ho nakoupit tak, aby to vycházelo lépe, tak v tom problém není. Kotle takový materiál spalovat umí relativně bez problému. Město si to takto dohodlo a já věřím tomu, že vědí co dělají. My budeme vytápět olejem, ten vychází o dost levněji než propan,“ řekl Pekárek. Zároveň dodal, že pro velkou teplárnu se takové množství ani nedá sehnat.