Vysočina zažívá babyboom, počet narozených miminek roste

Vysočina – Počet dětí narozených v porodnicích na Vysočině roste. Rekordní čísla evidují například v nemocnici v Novém Městě na Moravě. V období od ledna do konce srpna se tam narodilo o téměř devět desítek miminek víc, než tomu bylo v uplynulém roce. „Zatímco v roce 2017 se v období od začátku roku do konce srpna narodilo 539 dětí, letos je to za stejné období už 627,“ upřesnila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Ilustrační foto | Foto: Agel

Jedním z důvodů zvýšení počtu narozených miminek je skutečnost, že právě do Nového Města stále častěji míří také maminky z okrajových míst sousedních krajů. „Jezdí k nám maminky z Poličska a Tišnovska, což dříve nebývalo," potvrdila staniční sestra porodních sálů novoměstské nemocnice Jitka Vařáková. Velké množství porodů letos proběhlo v letních měsících. Nejvíce dětí přišlo na svět 7. a 8. srpna. „Za dva dny se narodilo čtrnáct dětí. To jsme měly opravdu plné ruce práce, v průměru se totiž narodí tak dvě tři děti denně," vyjádřila se Jitka Vařáková a dodala, že do rekordu z roku 2002 má ale toto číslo ještě daleko. „To bylo 28. prosince v roce 2002, kdy za dvanáct hodin na svět přišlo deset dětí," prozradila staniční sestra. Napilno mají v posledních dnech rovněž v Nemocnici Havlíčkův Brod – ve čtvrtek 6. září tam přivítali již tisící miminko. Na svět tam přišel malý Vašík z Prahy, jenž se narodil mamince Ivě Roklové, a to s porodní váhou 3 860 gramů. V Havlíčkově Brodě se k tomuto datu narodilo celkem 1012 dětí, z toho bylo dvanáct párů dvojčat. Rodičky ze vzdálenějšího města nejsou v Havlíčkově Brodě nic neobvyklého. Porodnice se těší velmi dobré pověsti a pro svůj významný den si ji vybírají maminky z celé republiky. „Byl to můj první porod a brodskou nemocnici jsem si vybrala na doporučení," sdělila novopečená maminka Iva s tím, že vše proběhlo podle jejích představ. „S průběhem porodu jsem byla moc spokojená," dodala. „Naše porodnice zaznamenala tisící porod opět jako první v kraji Vysočina. Za posledních šest let se letos k tomuto datu narodilo v naší porodnici nejvíce dětí. Obvykle jsme tisící porod slavili až v polovině nebo ke konci září – třeba v loňském roce to bylo 24. září," poznamenala mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo. Rodí se tedy stále více dětí a v Brodě také více chlapců než dívek. „Rekordní počet porodů jsme letos zaznamenali také v prázdninových měsících, kdy se narodilo celkem 269 dětí," doplnila mluvčí nemocnice. Oproti loňským prázdninám to bylo o 70 dětí více. Naproti tomu mírný pokles evidují v jihlavské porodnici. Ke konci srpna to bylo letos 806 miminek a v loňském roce 827. Co se týče jednotlivých měsíců, je to zhruba stejné, jako loni," informovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Autor: Jana Nedělková