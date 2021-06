Lidé mohou přispívat například na účet Diecézní charity Brno, jehož číslo je 4211325188/6800. Stačí uvést variabilní symbol 2002. Lze posílat dárcovské DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90, a to na číslo 87 777.

Pomoc zasaženým obcím na jihu Moravy.Zdroj: Deník/Jana KudrhaltováPřipraveny pomoci jsou i další charity. „Jakmile dostaneme instrukce, jsme připraveni poskytnout potřebné vybavení, například vysoušeče, a dle situace uspořádat i veřejnou sbírku věcných darů. Lidé z našeho regionu už se na nás v tuto chvíli s nabídkou pomoci obracejí,“ prozrazuje ředitel Oblastní charity Pelhřimov Jiří Smrčka.

Sbírky vyhlašují také obce. Například Březník na Žďársku. „Shromažďovat se budou všechny potřebné věci - podle krizového štábu je potřeba úplně všechno. Voda, potraviny, lůžkoviny, deky, hygienické potřeby. Pokud můžete cokoliv poskytnout noste, prosíme, tuto hmotnou pomoc do obecního domu číslo popisné 48 - to je Bohuslavovo u pošty,“ vyzývají zástupci obce na své facebookové stránce.

Rada města Humpolce zničeným obcím pošle padesát tisíc korun. „Jedná se o maximální finanční částku, kterou můžeme takto ihned jako Rada uvolnit. Zároveň vyšleme šesti až osmičlennou posádku humpoleckých dobrovolných hasičů s potřebnou technikou přímo na místo neštěstí,“ uvádí humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Zvažuje ještě další kroky pomoci. „Vnímám to jednoduše jako samozřejmost,“ dodává starosta Kratochvíl.

Milion ze soutěže

Další peníze půjdou z Havlíčkova Brodu. „Uspěli jsme v soutěži Historické město 2020. Kromě práva užívat tento titul jsme obdrželi také finanční odměnu ve výši milion korun. Všichni zastupitelé města se dohodli uvolnit ve prospěch postižených obcí částku ve stejné výši,“ komentuje mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.

Kraj je pak připravený věnovat deset milionů korun. Tuto částku budou krajští zastupitelé schvalovat na mimořádném jednání v pondělí 5. července. „O konkrétním využití daru si následně rozhodne přímo Jihomoravský kraj podle situace a svých aktuálních potřeb. Už od včerejšího večera jsem ve spojení s panem hejtmanem Grolichem a řešíme, v čem by mohla Vysočina podat jižní Moravě pomocnou ruku,“ svěřuje se hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

O finančním daru budou příští úterý jednat i zastupitelé Jihlavy. Tady se mluví o částce sto tisíc korun. „Peníze bychom zaslali na transparentní účet zřízený městem Hodonín ,“ přibližuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Kromě obyvatel jižní Moravy budou pomáhat i zvířatům, která přišla o střechu nad hlavou. „Jihlavský útulek nabídne pomoc poničenému útulku v Hodoníně. Půjde například o převzetí zvířat do péče,“ nastiňuje Daněk.

Vlna solidarity se zvedla i v Bystřici nad Pernštejnem. „Nemáme družbu s žádným tamním městem nebo obcí, takže jsme připraveni pomoci tam, kde to bude potřeba. Uvidíme, jestli vyhlásíme finanční, či materiální pomoc,“ prozrazuje bystřický starosta Karel Pačiska.

V Moravských Budějovicích zatím vyhlásili „pouze“ materiální pomoc. Nevylučují ale ani tu finanční. „Od pátečního rána mohou lidé odevzdávat věci do našeho Turistického informačního střediska. Využít mohou také víkendovou otevírací dobu,“ sdělují zástupci města na svém facebooku.

Přidali se i dobrovolní hasiči z Vladislavi na Třebíčsku, kteří vyhlásili sbírku vody a potravin pro zasažené obce. „Dnes, tedy v pátek, mezi osmou a půl devátou večer budeme na hasičské zbrojnici shromažďovat trvanlivé potraviny, konzervy, sušenky, toaletní papír, tekuté mýdlo, čistící prostředky a tak dále,“ jmenuje starostka sboru Pavlína Havlenová.

„Jsme v kontaktu s krizovým štábem. V případě potřeby dobrovolníků v zasažených oblastech, budeme informováni, nyní není doporučeno jezdit do těchto oblastí za účelem pomoci - jakmile tato potřeba bude, budeme všechny informovat a bude zřízen organizovaný svoz,“ dodává Havlenová.

V Chotěboři vše potřebné vybírají v domu dětí a mládeže Junior. Dnes tam jsou do osmnácti hodin, v sobotu od patnácti do sedmnácti a v neděli pak od třinácti do patnácti hodin.

Peníze nenoste

V Jihlavě se zapojila Doprava Matějíček a zaměstnanci jihlavského depa Zásilkovny. „Společně s dobrovolník budeme od čtrnácti do patnácti hodin na jihlavském náměstí nakládat dodávku jakoukoliv pomocí pro postiženou obec Moravská Nová Ves, kterou tornádo a bouře málem vymazalo z mapy,“ informuje řidič Pavel Homola.

I oni prosí o balenou vodu, deky, staré spacáky, toaletní papír nebo třeba oblečení. Zatím počítají, že pojedou třemi dodávkami, ale v záloze mají pro jistotu i náklaďák. „Peníze nenoste,“ upozorňuje Homola.

Z Ústí nad Labem pak vyjede kamion společnosti FiedlerTransport. Po cestě do Hodonína ho čeká několik zastávek, jedna z nich je naplánovaná na čtrnáctou hodinu u Jipocaru (exit 112 na D1) v obci Červený Kříž na Jihlavsku.

Na pomoc vyrazí i Povodí Moravy. „Jsme připraveni na odstraňování následků živelné pohromy, mimo jiné pomocí těžké techniky. Naši pracovníci budou spolupracovat s postiženými obcemi a jednotkami integrovaného záchranného systému,“ potvrzuje mluvčí povodí Petr Chmelař.

Nejezděte na místo

Jednotlivci by se ale na jižní Moravu vdávat neměli. „Prosíme, aby lidé v tuto chvíli nejezdili pomáhat přímo do zasažených obcí. Značně se nám komplikují odjezdové a příjezdové trasy a doprava v obcích. Obracejte se prosím na infolinku 800 129 921 ke koordinaci pomoci,“ prosí jihomoravští hasiči na svém twitterovém účtu.