Zároveň připouští, že jde o složitý proces, který trvá i několik let. „Otevření ložisek je velice finančně náročné,“ uznal geolog. Přesto si myslí, že pro kraj by bylo přínosné. „Je proto potřeba se maximálně snažit o nalezení a otevření nových ložisek. Chápu ale, že je třeba dát pozor na životní prostředí i lidi, aby se jich těžba nedotkla,“ zhodnotil situaci Godány.

Štěrkopísek je druhá nejpoužívanější surovina při stavbách po vodě



Používá se jako plnivo do betonu, podkladový či zásypový materiál



Na Vysočině je kolem sedmi lokalit, netěží se v žádné



Má to vliv na životní prostředí i ceny materiálu



Výstavba rodinné domu spotřebuje 200 tun štěrkopísku



Kilometr jednokolejné železnice 8 000 tun štěrkopísku



kilometr dálnice až 35 000 tun štěrkopísku

Stavební firmy by přitom uvítaly, kdyby mohly využívat materiál z okolí. „Je to jednoduché. Čím blíž to je, tím menší jsou náklady na dopravu. Na výsledné ceně to udělá velký rozdíl. I pro zákazníky to bude výhodnější,“ uvedl za pelhřimovskou stavební firmu Bonek Luděk Kurka s tím, že velkou část materiálu musí dovážet z Jihočeského kraje. „Uvítali bychom, kdyby na Vysočině nějaký dodavatel byl,“ dodal Kurka.

Podobně to vidí obchodní ředitel výrobce betonu TBG Betonmix Marek Filistein. „Na Vysočině je několik kamenolomů, kde nakupujeme kamenivo. Písky však dovážíme z Jihomoravského kraje, drcené kamenivo částečně také,“ porovnal přístupnost surovin.

A doplnil, že podle něj je zde neochota schvalovat těžbu jak ze strany státu, tak ze strany obyvatel sousedních lokalit. „Ale to není problém pouze Vysočiny, ale České republiky obecně,“ sdělil Filistein.

Přeprava materiálu na dlouhé desítky kilometrů se podepisuje na stavu silnic i životním prostředí. „Dovoz z větších vzdáleností vede ke zvýšení cen. Zároveň tím roste zátěž na dopravní infrastrukturu a životní prostředí. Každým ujetým kilometrem se zvyšuje uhlíková stopa a vypouští se kvůli tomu více oxidu uhličitého,“ upozornil předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala.