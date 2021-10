Padesát jedna voličských lístků. O tolik zatím unikl poslanecký mandát Miloňovi Slabému. A právě kvůli přepočtu chybnou metodou podala koalice PirStan stížnost na průběh letošních voleb. „Nevychází mi to o zhruba tisíc hlasů, tedy padesát jedna voličských lístků. Ale již zmíněný přepočet je právě ta věc, která se řeší u Nejvyššího správního soudu,“ vyjádřil se k tomu sám Slabý s tím, že se snaží v celé věci být mírně optimistický. „Právníci tomu dávají rozumné šance. Pravděpodobně větší než 50%, protože tomu nahrává i rozhodnutí ústavního soudu. Uvidíme, jestli spravedlnost a logika zvítězí,“ dodal.

Pokud by se do Sněmovny dostal, chtěl by se věnovat zdravotnické tématice. „Hlavním úkolem pro moji další politickou kariéru, a to bez ohledu, zdali získám mandát, je zkusit vyřešit úroveň zdravotní péče v regionech a to hlavně v oblasti dětských doktorů. Na Třebíčsku již reálně vybouchla časovaná bomba způsobená chybným systémovým nastavením,“ svěřil se.

Přišel zároveň i s řešením: „Měla by se nastavit systémově úroveň standardů v jednotlivých regionech a také dát příslušným institucím zákonem pravomoci a nástroje, jak to toto nastavení řešit. A stát musí aktivně hlídat dodržování těchto standardů. A dále je to o vzdělávání a uvádění do praxe jednotlivých doktorů,“ přednesl svůj plán.

Je čas na neuvolněného starostu?

Vyjádřil se i k tomu, zda by po nástupu do funkce zůstal, či nezůstal starostou Jemnice. „Ve STAN máme takové pravidlo, že se snažíme neduplikovat uvolněné funkce. Takže možná přišel čas na to, mít v Jemnici poprvé neuvolněného starostu. Pokud to ale nebude schůdné, tak nastal čas, aby nastoupil na funkci starosty někdo jiný, který by se jí dokázal věnovat na plný úvazek. Každopádně bych dále rád pomáhal ovlivnit vývoj města pozitivním směrem, tak jako dosud. Což se dá i z pozice neuvolněného radního, případně zastupitele. Jako poslanec jsem pak hlavně schopen udělat mnohem více pro toto město i pro celou republiku. Tohle celé je vždycky hlavně o schopnostech,“ dodal.

Volby do Poslanecké sněmovny letos výrazně ovlivnil nález Ústavního soudu, který v zimě změnil systém výpočtu mandátů a mimo jiné zmírnil podmínky pro tvorbu koalic. Piráti a Starostové, kteří kandidovali ve volbách společně jako jedna volební strana, tak zpochybnili přepočet mandátů podle nového mustru dle nálezu Ústavního soudu.

To již dříve potvrdil místopředseda strany a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. „Podali jsme návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů. Jsme přesvědčeni, že volební komise si vyložila pravidla volebního zákona tak, že namísto korekce výsledků přidělení mandátů v 1. skrutiniu se ve 2. skrutiniu rozdíly naopak prohloubily. Náš výpočet ANO 71, PirSTAN 38,“ uvedl.

Klíč je ve druhém skrutiniu

Nově se místo upravené D'Hondtovy metody používá takzvaná Imperialiho kvóta pro první kolo přepočtu hlasů na mandátu a takzvaná Hagenbach-Bischoffova kvóta pro přepočet hlasů, které po prvním sečtení zbudou. Ústavní soud starý systém počítání mandátů zrušil s tím, že není dost poměrný, jak by podle Ústavy být měl.

Klíč k výsledku z letošních voleb tak leží v přepočtu mandátů v takzvaném druhém skrutiniu ve volebních obvodech, tedy jednotlivých krajích ČR. Koalice PirStan tvrdí, že právě tuto druhou část výpočtu neprovedla Státní volební komise správně podle platného volebního zákona.

Namísto jednotlivých krajů měla podle koalice PirStan Komise ve druhém skrutiniu zohlednit celorepublikové výsledky. Podle jejich výpočtu by poslance Ondřeje Babku (ANO) měl nahradit právě zmíněný Slabý. Pořadí by se navíc změnilo u kandidátů SPD, Karlu Maříkovou (SPD) a Jaroslava Dvořáka (SPD) by ve Sněmovně nahradili Petra Svedíková Vávrová (SPD) a Pavel Jelínek (SPD). Současně by se změnilo pořadí náhradníků.

Letošní volby jsou neobvyklé i vysokým počtem podaných stížností. Těch má být až 210. „Počet stížností je bezprecedentní, letos je třikrát vyšší než před čtyřmi lety. Stížnosti se často opakují podle stejného vzoru pravděpodobně šířeného po sociálních sítích. Kladu si otázku, jaký to má smysl. Nicméně i tuto situaci určitě zvládneme a zákonným lhůtám dostojíme,“ uvedl předseda Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek.