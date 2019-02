„Na start se tentokrát postavilo okolo dvou set dětí. Závod není o rychlosti, má spíš představit zábavnou formou běžecké lyžování jako takové. Děti musí podjíždět a projíždět překážky, zdolat slalom, jet pozpátku a podobně,“ informoval Ondřej Kopecký, vedoucí oddělení marketingu a komunikace Lesů České republiky, hlavního organizátora závodů.

Závod Lyžuj lesy se koná na šesti místech naší republiky. Nové Město na Moravě přišlo na řadu jako páté. „Ještě nás čeká Boží Dar, tam se závod uskuteční 6. března. Cílem akce je, abychom vytáhli děti na lyže. Aby se na ně postavily a poznaly kouzlo tohoto sportu. Ale jsme v Novém Městě na Moravě, které je známé svou lyžařskou tradicí, takže těch úplných začátečníků přišlo do Vysočina Areny opravdu málo,“ poznamenal Ondřej Kopecký.

Lesy České republiky spolupracují na organizaci závodů s Českým svazem lyžařů. Díky této skutečnosti má také každý díl seriálu svého hvězdného ambasadora. V případě Nového Města na Moravě se jím stal vynikající běžec na lyžích Jiří Ročárek.

A dětské zimní klání si nenechal ujít ani nestor lyžařských závodů na Novoměstsku a dlouholetý člen organizačního výboru Zlaté lyže Ladislav Slonek. „Podobné akce jsou skvělé, sportovní klub potřebuje širokou členskou základnu, abychom se znovu mohli dostat na světovou špičku. Dětem to docela jde, jsem nadšený z toho, že sportují, a že se hýbou. A dokonce při jízdě nemají v rukou ani telefony a tablety,“ rozesmál se Ladislav Slonek, který také přiznal, že se na trati pohybují i potomci jeho četných příbuzných. „Na závody se přihlásilo hned několik Slonků,“ pochlubil se nestor novoměstského běžeckého lyžování.

Malým závodníků přišli do Vysočina Areny fandit také rodiče. „Musela jsem jít podpořit svou osmiletou dceru. Moc často nelyžuje, sem tam si zajdeme na lyže do Vysočina Areny nebo na nějaké párkové závody. Tady je velmi silná konkurence. Ale je dobře, že se děti hýbou, to jim prospěje,“ potvrdila slova Ladislava Slonka Zuzana Kopřivová z Nového Města na Moravě.