Místo vlaků autobusy. Na tratích z Jihlavy začaly opravy. Víme, kde je výluka

Začala železniční výluka na tratích kolem Jihlavy. Místo rychlíků z Brna přes Jihlavu do Českých Budějovic jezdí autobusy. Výluka potrvá až do středy 23. srpna. Další výluka se od pondělí 14. srpna dotkne také osobních vlaků. Náhradní doprava vyjede mezi stanicemi Jihlava a Horní Cerekev. I toto omezení potrvá do 23. srpna.