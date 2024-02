Plánovaná výluka na železniční trati z Havlíčkova Brodu na Brno od prvního března nejspíš nezačne, i tak budou cestující na Vysočině vozit místo vlaků autobusy. Informoval o tom server zdopravy.cz. Změna se týká cestujících v úseku na tratích mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou, Křižanovem a Brnem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Výluka na vytížené železniční trase z Prahy přes Havlíčkův Brod a dále na Brno měla začít prvního března letošního roku kvůli její modernizaci. Nyní se ale čeká na vyřešení sporů mezi dopravci a Správou železnic. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž rozhodl o rozkladu proti plánu výluk. Omezení tedy nemůže začít, protože původní verdikt o platnosti výluk není pravomocný. Serveru zdopravy.cz to potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda i mluvčí úřadu Martin Švanda.

Jak dlouho bude řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže trvat, je zatím ve hvězdách. Úřad musí ještě řešit žádost o vydání předběžného opatření, které by zakázalo zahájit výluky. To podala společnost CityRail.

Podle Českých drah i objednatele dopravy v Jihomoravském kraji KORDIS JMK totiž nelze nezahájením výluky zrušit naplánovanou náhradní autobusovou dopravu. „Vzhledem k tomu, že je v průběhu března na trati 250 plánovaná i další stavební činnost, se kterou výlukový jízdní řád také počítá, od prvního března začneme zajišťovat dopravu podle zveřejněných výlukových jízdních řádů. V případě, že by bylo potřeba v souvislosti s řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podobu jízdních řádů upravit, budeme jednat se Správou železnic a koordinátorem dopravy, společností KORDIS JMK,“ komentovala pro server zdopravy. cz mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. České dráhy provoz zajistí částečně autobusy své dceřiné firmy ČD Bus ve spolupráci s dalším dopravcem.

Cestující tak musejí počítat od prvního března s náhradní autobusovou dopravou na trati 250 v úseku z Křižanova do Vlkova a z Vlkova na Brno a dále na stejné trati z Křižanova do Žďáru nad Sázavou. Autobusy místo vlaků pojedou také na trati 257 z Křižanova do Studence v úseku Křižanov - Velké Meziříčí.