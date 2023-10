/FOTO, VIDEO/ To místo rád navštěvoval bývalý prezident Miloš Zeman. S oblibou ho brázdil ve svém ikonickém žlutém člunu. Tento víkend však patří Veselský rybník u Nového Veselí na Žďársku rybářům. Ti ho v sobotu a neděli vyloví. Ryby, které si lidé neodnesou hned, pak budou v prosinci součástí štědrovečerní večeře.

Souboj rybářů s obřím sumcem při výlovu Veselského rybníka. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Přestože rybáři jsou zkušení a mají připravené loďky, traktory i sítě, některé ryby se nevzdávají bez boje. Velkou vůli vzdorovat má především jeden obří sumec. Přestože ho už měli v kádi, dostal se z ní zpět do rybníku. Okamžitě se k obrovi do vody vrhají čtyři muži. Ty z břehu povzbuzují diváci. „Dělejte, dostaňte ho zpátky. Přece vám takový pěkný kousek neuplave,“ pokřikují a následně lovce odmění potleskem, jakmile sumce dostanou zpátky.

Prezident brázdil Veselský rybník na člunu

Utkání, které se odehrálo, oceňuje také Petr Kulhánek, který je vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár. „Bylo to pěkné divadlo. Občas se něco takového, co výlov oživí, stane. Lidi to mají rádi,“ popisuje. Za dva dny rybáři vyloví pětačtyřicet tun ryb. Jsou mezi nimi především kapři, tolstolobici, amuři nebo líni. „Ryby poputují do sádek ve Žďáře. Tam zůstanou až do Vánoc, než skončí ve Štědrý den na talíři,“ předeslal zkušený rybář.

Celou sobotu svítí sluníčko a na všechny přítomné praží. Takové počasí vyhovuje lidem, kteří na výlov Veselského rybníka zavítali. Dvacet kilometrů urazila Kristýna Kubíková s rodinou z Radonic, aby se chytání ryb podívala. „Jednu z nich bych si chtěla i odvézt. Bude z toho čerstvý pozdní oběd. A radost z všeho dění okolo má i syn. Je to teprve druhý výlov, který vidí. Hned se vydal k malým rybkám na břehu, aby je zachránil a vrátil zpátky do vody,“ říká hrdě máma.

Dívka z Nového Města uspěla na Miss České republiky. Získala cenu sympatie

Ačkoli je se slunečním počasím spokojená, rybáři mají o ideálu jinou představu. „Potřebovali bychom, aby bylo chladněji. Ryby by pak spíš vpluly do loviště. Ideální podmínky byly na začátku týdne, kdy mrzlo. Třeba se to ještě zlepší, přestože návštěvníci logicky preferují teplo. Naštěstí díky němu sem zavítaly davy, za což jsme rádi. Ale třeba teploto klesne ještě v neděli,“ doufá Petr Kulhánek.

Mohlo by vás zajímat: Ministryně v Bíteši: řešila Izrael i stíhačky s firmou, na níž útočili hackeři

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Vaše příspěvky posílejte na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte na své jméno, kde jste fotili (kde se výlov koná, atd.) a připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý