Jak zlepšit život ve městě, co postavit nebo opravit. O tom budou moci poprvé v historii rozhodnout i lidé ve Velkém Meziříčí. Poslouží jim na to takzvaný participativní rozpočet. Radnice do něj vyčlenila tři sta tisíc korun.

Lidé své návrhy mohou posílat až do poloviny března. V průběhu dubna se uskuteční hlasování, z něhož vzejde vítězný projekt. „Částka 300 tisíc korun sice nepostačí na realizaci velkých záměrů, je však dostatečná k vylepšení alespoň části veřejného prostoru například lavičkou, stojanem na kola, novou výsadbou zeleně či květinových ploch," vybídl k zaslání podnětů místostarosta města František Smažil. Na novinku místní reagují pozitivně a zvažují, že se do rozhodování o veřejném prostranství zapojí. „Moc se mi líbí houpačky typu pavoučí sítě. Na výletech kolikrát neodolám a také se jdu zhoupnout. Určitě bych ocenila hřiště, kde bude nějaká podobná nejen pro děti, ale i pro dospělé. Zatím to promýšlím," podělila se o své nápady matka dvouleté dcery Anna Smejkalová z Velkého Meziříčí. Covid v domově ve Velkém Meziříčí: nakažený personál i klienti. Pomohou hasiči Zpestření venkovních aktivit si přeje i Jitka Králová, která o zapojení do participativního rozpočtu také přemýšlí: „Třeba u naučné stezky u řeky Balinky bych uvítala nějaké prvky na cvičení. Viděla jsem to v Jeseníkách, kde u každého zastavení byly žebříky, kladiny a podobné jednoduché prvky umožňující hlavně dětem sportovní vyžití.“ Všechny návrhy nejprve posoudí pracovníci investorského oddělení z hlediska realizace. Následně o nich budou lidé hlasovat. „Může jít o instalaci nového herního prvku pro děti nebo například o doplnění chybějící pouliční lampy. Předpokládáme, že se nám tu sejde opravdu pestrá směsice nápadů," těší se už teď starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras. Patricipativní rozpočet ve Velkém Meziříčí

- Podněty je možné předat elektronicky či v papírové podobě

- Sběr návrhů potrvá do 15. března

- Během dubna se uskuteční hlasování veřejnosti

- Do konce května vyhlásí město výsledky

- Od začátku června do konce prosince se uskuteční realizace vítězných projektů

Zdroj: Oficiální stránky města Velké Meziříčí Velké Meziříčí je dalším větším městem Žďárska, které zapojuje obyvatele do veřejného dění. Připojuje se tak k Bystřici nad Pernštejnem, Novému Městu na Moravě či Žďáru nad Sázavou. Právě ve Žďáře má participativní rozpočet velký ohlas. „Jsem rád, že alespoň o části městských peněz mohou lidé rozhodovat sami. Některé nápady zrealizovat nejde. Nebo alespoň ne skrz participativní rozpočet. I malá změna ale může potěšit,“ zamyslel se Petr Sobotka ze Žďáru nad Sázavou.

