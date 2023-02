Solidarita lidí manžele Tlustošovi zaskočila. „Každý den nás překvapovala ta obrovská vlna nabídek pomoci. Ať už se jednalo o fyzickou práci při likvidaci, úklidu nebo i nabídky materiálů, kontakty na potřebné firmy, bezplatná nabídka právní pomoci. Nejvíce nás ale překvapily nabídky finanční pomoci. Naši fanoušci si prakticky vynutili založení veřejné sbírky, kam okamžitě začaly naskakovat finanční příspěvky,“ netajila se dojetím Lucie Tlustošová.

Penzion v Daňkovicích povstal z popela, po požáru otevře. Pomohla sbírka

Ta na osudnou chvíli zavzpomínala a sama nechápe, jak vše zvládla. „Manžela odvezla tehdy záchranka na pozorování. Do poslední chvíle se snažil hasit, nadýchal se kouře a hořící roztavené kousky plastu ho popálily. Takže jsem na místě zůstala sama a přepnula se do nouzového režimu,“ uvědomila si zpětně majitelka penzionu. Uklidňovala hosty, zaměstnance, zachraňovala peníze, doklady a dokumenty ze zasažených prostor, podávala informace hasičům, policii a médiím. „Nechápu, jak jsem to mohla zvládnout,“ zhodnotila Tlustošová.

Oblíbený penzion Selský dvůr zachvátil požár loni v září. Vznikl z dosud nezjištěných příčin. „V kuchyni na mřížce u digestoří se objevil malý plamínek, který se v několika vteřinách změnil v obrovský plamen, který nejdříve zničil celý strop, poté chytla první střecha nad restaurací a apartmány. Oheň déle přeskočil na původní střechu nad hlavní společenskou budovou. Třetina budovy byla kompletně zničena,“ popsala tehdejší situaci Königová.

V Daňkovicích hořel oblíbený penzion. Dva zranění, desítky evakuovaných