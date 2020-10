Cestou na vrchol si mohou návštěvníci prohlédnout i výstavu přinášející podrobné informace o městě. „Každý rok věž ve spolupráci s římskokatolickou farností zpřístupňujeme návštěvníkům,“ potvrdil starosta velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Turisté i místní, kteří do vyhlídkové věže zavítají v příštím roce, se mohou těšit na zrenovovanou expozici. „Současná podoba grafického informačního systému včetně způsobu samotného zpracování expozice je už několik dekád za zenitem. Musíme to zaktualizovat,“ nechal se slyšet Kaminaras.

„Expozice zůstanou stejné, spíš půjde o změnu jejich instalace, popisů, stojanů, aktualizace plakátů a podobně. Zatím ještě přesný projekt není stanoven, pracovní schůzka k této akci je teprve v plánu,“ doplnila jeho slova mluvčí velkomeziříčské radnice Michaela Hudková.

Změnu dozná také značení na vrcholu vyhlídkové věže. „Radní města schválili na tuto akci sto tisíc korun, do kterých by se měl zhotovitel zakázky vejít. Hotovo má být do začátku nadcházející turistické sezony,“ informovala Hudková.